Mauricio Macri y Juliana Awada se sentaron en la mesa principal en el casamiento de Jorge Lanata

El expresidente y su esposa acompañaron a los recién casados en el festejo que se hizo en Exaltación de la Cruz.

La espera finalizó: Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron en un predio de Exaltación de la Cruz acompañados por 120 invitados. Mauricio Macri yJuliana Awada no solo asistieron al festejo, sino que los novios le reservaron dos lugares en la mesa principal junto a ellos.

Entre los presentes se destacaron figuras del espectáculo, el periodismo, la música y la política. Yanina Latorre, Chano Charpentier, Diego Leuco, Marina Calabró, Rodolfo Barili, Maru Duffard, Mariana Fabbiani, Nicolás Wiñazki y Martín Tetaz, entre otros tantos.

Juliana Awada y Mauricio Macri sentados en la mesa principal en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. (Foto: José Pereyra Lucena)

En una entrevista que le hizo Luciana Geuna justo antes de la boda, Lanata había confirmado que el expresidente estaba invitado a la celebración. “¿Por qué va? ¿De la política quiénes van?”, le preguntó.

“Porque es un tipo que yo vi mucho. Martín Tetaz y Macri. También podría haber invitado a Sergio Massa, o haber invitado a otros. Lo que pasa es que después dije: ‘va Macri, y si le digo a Sergio que venga, ya va a ser un programa de A dos voces’. Van a estar todos pensando: ‘¡No, vino tal para equilibrar al otro!’ Entonces digo: ‘Para qué lo voy a meter en ese quil…, no lo llamo y chau, no pasa nada’. Perdoname, no te invité Massa. Va la gente que estuvo conmigo todos estos años, hay de todo”, le respondió sin pelos en la lengua.

“¿Pero es un problema para un periodista invitar a un expresidente a una fiesta personal?”, insistió su colega. “Me importa reverentemente un pomo eso. Ese razonamiento de microclima,Geuna… dejame de joder. Que se vayan todos al carajo. Yo invito a quien tengo ganas. ¿Qué van a decir por eso, que soy macrista? Me importa un pomo, no soy macrista. Si lo fuera lo diría, no tiene nada que ver. Es un tipo con el que yo tuve relación. Lo vi 400 millones de veces, me vino a ver estando enfermo dos o tres veces. Es un tipo que me cae bien. Políticamente ha hecho grandes cagadas, no le estoy haciendo campaña a Macri invitándolo”, terminó el tema el periodista.

Mauricio Macri abraza a Jorge Lanata en su casamiento. (Foto: José Pereyra Lucena)

Elba Marcovecchio y Juliana Awada, radiantes

Juliana Awada se mostró muy sonriente junto a Elba Marcovecchio. La exprimera dama lució un look de gala y a la vez despojado: estilo simple y elegante en peinado y make-up, sumado a un vestido espejado y brilloso que le daba el equilibrio perfecto a su outfit.