Matías Kulfas: “Vamos a hacer toda la apuesta para que Alberto Fernández sea reelegido”

El ministro ratificó el plan albertista Fernández 2023, aunque aclaró que dependerá del éxito de la gestión. Evitó chocar contra el clamor por CFK.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, contraatacó y puso sobre la mesa del Frente de Todos la necesidad de buscar la reelección del presidente Alberto Fernández en 2023, aunque aclaró que el objetivo de este año es profundizar la gestión de gobierno para “bajar el desempleo y la pobreza” y, de esa manera, “facilitar muchísimo la discusión política de comienzos del año que viene”. Así, pareció responder al incipiente operativo clamor para el retorno de Cristina Fernández de Kirchner a la Jefatura de Estado que inició, en diálogo con Letra P, el funcionario kicillofista Carlos Bianco.

“Vamos a hacer toda la apuesta para que Alberto Fernández sea reelegido. Como lo dijo en estos estos días, con todas las políticas en curso vamos a llegar bien para dar en 2023 el debate ante la sociedad y poder darle continuidad al proyecto del Frente de Todos”, sostuvo, en una entrevista exclusiva que este portal publicará en las próximas horas.

Con todo, Kulfas dejó en claro que “para la discusión política de 2023 falta mucho. Hoy, todo el esfuerzo, y es lo que hacemos en este ministerio, tiene que estar puesto en que la reactivación se siga expandiendo para generar más empleo, que genera más bienestar en los hogares porque los salarios empiezan a subir de manera más vigorosa”.

El funcionario, uno de los ministros del riñón del jefe de Estado, aclaró que “respeta” la opinión de Bianco, jefe de Asesores del Gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien sentenció ante Letra P que su candidata presidencial es Cristina. En esa línea, evitó criticar la figura política de la vicepresidenta.

“Respeto la opinión de Carlos Bianco y respeto muchísimo a la vicepresidenta, que es una figura política trascendental en la Argentina”, sostuvo el ministro, quien aclaró que “este es un momento de gestionar” y de “darle a la sociedad las respuestas que necesita”.

Consultado sobre la posibilidad de continuidad del Presidente en 2023, el exjefe de Gabinete bonaerense le dijo a este medio que “constitucionalmente, Alberto tiene la posibilidad de ir a una reelección”, aunque aclaró que “es una definición política de él, de su grupo y de nuestro frente”.

Cuando se le pregunto sobre la continuidad del Frente de Todos como herramienta electoral para el año próximo, Kulfas confió en el resultado del “debate a cielo abierto” que se evidenció en los últimos meses dentro del oficialismo, aunque aclaró que hubiese preferido hacerlo “a puertas cerradas”.

“Me imagino la continuidad del Frente de Todos, porque hay un debate importante en el que se pueden saldar muchas de las diferencias. Ha quedado a la luz que hay diferencias que se han discutido a cielo abierto, para mi gusto, demasiado. No me gusta debatir con compañeros, sino hacerlo a puertas cerradas, pero las cosas no siempre salen como a uno le gusta”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Productivo defendió la continuidad en el cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, al responder categóricamente sobre los rumores de desplazamiento del gabinete. “No tengo ninguna duda de la continuidad de Guzmán”, aseguró, aunque aclaró que “en cualquier momento el Presidente puede tomar los cambios que le parezcan mejores para su funcionamiento”.

Además, negó ruptura en el gabinete, luego de los cruces por medidas de gestión. “Todas esas diferencias que existen no son tan profundas”, aseguró y llamó a la unidad: “Tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar una síntesis. El debate es intercambio de ideas y síntesis, a partir de las posiciones de encuentro. Eso vamos a lograrlo en los próximos meses”.

El jefe del área productiva, eje de la política económica del oficialismo, dijo que el plan es “construir una continuidad de la consistencia a largo plazo de la Argentina 2030” y que, para eso, el Gobierno busca “involucrar fuertemente a los sectores productivos y del trabajo”. “Por eso, queremos que se tomen el plan como propio y que otros sectores sociales lo consideren”, sostuvo.

Además, remarcó que el verdadero enemigo electoral no está en la coalición oficialista. “Recuerdo en diciembre escuchar a economistas de la oposición decir que no había chances de que la economía creciera este año o (pronosticaban) un crecimiento del 3% por arrastre estadístico. Quedó demostrado que esas visiones están equivocadas y que no entienden cómo es la economía real. Así la entendemos desde el peronismo; somos una fuerza que está comprometida en serio con la producción nacional”.

Por Ariel Maciel – Letra P