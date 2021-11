Matías Kulfas defendió la prohibición de pasajes en cuotas: “La gente que viaja al exterior no es pobre”

“Quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague”, justificó el ministro de Desarrollo Productivo sobre la prohibición del Banco Central de la financiación en cuotas de pasajes y servicios en el exterior.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, apoyó este sábado 27 de noviembre la reciente medida del Gobierno de prohibir la financiación en cuotas de pasajes, alojamientos y otros servicios en el extranjero con tarjetas de crédito, y afirmó que “quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague”.

“La gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros, y la clase media tiene muchas opciones dentro del país para el verano”, justificó Kulfas en declaraciones al programa De puntín, por Radio Continental.

En su argumentación, el funcionario destacó que “estamos en un escenario de reactivación y tenemos que priorizar que continúe”, por lo que “lamentablemente hay algunas medidas que pueden caer un poco antipáticas”. “Está clara cuál es la prioridad entre masificar viajes al exterior o apuntalar la producción y el empleo”, sentenció.

“El que se quiere ir al exterior se puede ir, no estamos impidiendo que la gente viaje, el que quiere ir que se lo pague, no vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando el país no le sobra dólares”, lanzó Kulfas, aunque aclaró que “esto no es para siempre”: “En la medida que aumentemos las exportaciones, esto va a mejorar y se van a ir reduciendo las restricciones”.

Asimismo, aclaró que la iniciativa no está ligada a las negociaciones con el FMI por la deuda externa, sino que se trata de un esquema de planificación de divisas y de defensa de la producción: “Tiene que ver con ir administrando un desequilibrio en el balance de divisas y que no falten productos que la Argentina necesite”, explicó.

Cabe destacar, que este nuevo cepo a los pasajes en cuotas se da en un contexto donde las reservas del Banco Central están en su nivel más bajo desde el 2017, por debajo de los US$40.000 millones. En tal sentido, Kulfas precisó que “las reservas tienen que estar robustas para sostener un plan económico consistente y que no se generen saltos abruptos de cambio. “Esto ya lo vimos, Macri tuvo devaluaciones muy fuertes que llevaron a que haya inflación y aumento de la pobreza”, agregó.

Además, manifestó: “A los países que se quedan sin reservas no les queda otra que fuertes devaluaciones. Tenemos que evitar que se produzcan estos saltos disruptivos”.

Por estos motivos, el ministro dijo que el objetivo de la medida es que no falten dólares para la producción, al tiempo que detalló que, si bien “hoy tenemos las reservas necesarias, el Banco Central controla la situación”, igualmente “ante este escenario hay que tomar medidas para priorizar que no falte nada en el país”.

Por otra parte, habló sobre el financiamiento que otorga el Banco Central a las pymes y dijo que apunta a que ese sector pueda invertir y producir en nuestro país. “La Argentina produce muchas cosas, pero hay maquinaria que no se fabrica, esto había generado algunas dificultades porque los proveedores a veces requieren un pago anticipado. Se ha hecho una flexibilización a las pymes”, concluyó.