Matías Defederico mostró que no pudo retirar a sus hijas de la casa de Cinthia Fernández

El padre de Bella, Charis y Francesca compartió un video en Instagram del momento en que esta tarde le negaban el paso a la casa de su exesposa. Mirá el video.

La guerra entre Cinthia Fernández (33) y Matías Defederico (32) que arrancó en Año Nuevo no para, y esta tarde recrudeció luego de que el padre de Bella (7), Charis (7) y Francesca (6) acusó a su exesposa de no dejarlo llevarse a sus hijas en el día que le tocaba por régimen de visitas.

A través de un video que publicó en Instagram, el futbolista retirado explicó la tensa situación: “Para que vean, acá estoy en la puerta del country de ella. No me dejaron ingresar en mi día con mis hijas. Otra prueba más, para vos“.

Luego, Defederico se explayó contra Cinthia: “Hoy como tantas otras veces, vuelvo a pasar los días sin ver a mis hijas. Así aguante cumpleaños fiestas, actos del colegio, y miles de cosas más”.

“No voy a hacer más silencio por respetar a la mamá de mis hijas como lo hice tantos años, porque pensé que siendo indiferente iba a pasar”.

“Le erré. Perdí muchísimo tiempo de mi vida y peor aún dejándome, juzgar por gente que me trataba como a la peor mier… del mundo por el hecho de ella hablar todo lo días mal de mí. No me callo más y voy a luchar como lo hice hasta hoy por mis hijas“, continuó.

Para concluir con su comunicado, Matías Defederico enfatizó su nueva postura hacia Cinthia Fernández: “Y que quede claro una cosa, salgo a mostrar la verdad y defenderme de los acosos televisivos que tuve durante estos cuatro años, sin atacar ni agredir a nadie, solo defender mi verdad y mi vida”.

Matías Defederico mostró los chats del escándalo con Cinthia Fernández

Acorde a su postura de expresar su versión de su pelea con Cinthia Fernández, Matías Defederico publicó parte de la charla que tuvo el martes por la mañana con la madre de sus hijas para coordinar cómo llevar a Bella, Charis y Francesca a sus respectivas colonias de vacaciones.

“Ayer quedamos que tienen colonia. Ahora no me deja ingresar a su domicilio a buscar a mis hijas. La guardia no me autorizó por ella. ¿Será por todo lo de ayer?“, escribió en Stories con la charla que había mantenido al respecto con Cinthia de fondo.

“¿Esto no es violencia? Como esta, miles que pasé. No me callo más. Basura. Es mi día con mis hijas”, disparó furioso en la misma publicación.

En el chat, Defederico le reclamó a Fernández: “Si las voy a llevar yo, por qué no me dejás entrar (a tu casa). Es mi día y quedamos ayer que las llevaba yo”

Entonces, al rato Matías mostró la respuesta que Cinthia le dio 20 minutos después: “Hablá con Roberto, mi abogado, por favor”.

Por eso, Matías Defederico se indignó por la actitud de Cinthia Fernández: “Ahora tengo que hablar con Roberto, su abogado, para ver a mis hijas. Increíble“.