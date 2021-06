Matías Almeyda apuntó contra Patricia Bullrich, Massa y Kicillof por la donación de vacunas

Tras las versiones que surgieron fue el propio entrenador quién se encargó de aclarar con quienes habló.

Matías Almeyda, aclaró con quienes se contacto para la doncación de vacunas: “Hablé con Kicillof, con Sergio Massa, con Patricia Bullrich y les derivé un contacto”.

A su vez el ex entrenador de River, aseguró en Radio Rivadavia con Nelson Castro: “Tuve que aclarar que no soy político ni me interesa la política. Lo mío es el fútbol, mis amigos, mi familia“. Y agregó: “Desde hace 23 años intento ayudar en todo lo que puedo en Azul”.

En cuanto a su intento de comprar vacunas para Azul, señaló: “Somos un país solidario, en su gente, no en su política. Pero bueno, mi intención era ayudar, más allá de la política, y más allá de quién esté gobernando”.

“Hay muchos que hacen autocríticas destructivas, yo quiero hacer autocríticas constructivas. Yo quiero construir, pero tienen que dejar construir. Hay gente que puede ayudar mucho más que yo, pero es todos juntos. Pero que nos dejen”, finalizó Almeyda.