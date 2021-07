Martín Goerling: “No nos resignamos a que limiten nuestra libertad y destruyan nuestro futuro” 

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá y miembro de la mesa nacional del PRO, Martín Goerling, encabezará la lista Juntos Somos Misiones que participará de las PASO de Juntos por el Cambio en Misiones, con el objetivo de afianzar la presencia de este espacio político en la Cámara de Diputados: “No nos resignamos a que limiten nuestra libertad y destruyan nuestro futuro”

“Estamos convencidos de que tenemos en nuestras manos terminar con la desesperación y la angustia de muchos misioneros, que ven cercenadas sus libertades y que no encuentran horizonte en la situación actual”, afirmó Goerling en el lanzamiento de la lista Juntos Somos Misiones que competirá en las PASO.

Goerling estará acompañado por la abogada Sandra LLamosas, oriunda de Panambí, y por Gustavo Velázquez, joven dirigente con experiencia en la gestión legislativa del Concejo Deliberante de Oberá. Como suplentes se suman a la lista Marcia Sabrina Senguer Acuña, Luis Orlando Steciuk y Mónica Margarita Cabrera.

“Hay que recrear la cultura del trabajo, del progreso social, recuperar las posibilidades de una vida digna para toda nuestra gente y de eso me voy a ocupar”, sentenció Goerling. Agregó que es desalentador “ver el aumento de la pobreza, las necesidades crecientes de la gente, la cantidad de empresas grandes y chicas que han cerrado y como se han perdido empleos que no se recuperan. Pero no podemos naturalizar esa situación. No nos vamos a resignar y vamos a trabajar para que todo ese daño se pueda revertir”. “Por supuesto que llevaremos a la Cámara de Diputados la defensa de los valores republicanos, del federalismo, la producción y el trabajo, con la mirada puesta en mejorar la situación de los misioneros”, sostuvo Goerling.

Goerling realizará una conferencia de prensa el lunes próximo, a las 10, en la sede de Juntos por el Cambio (Troazzi 1022) para dar a conocer los ejes de su campaña. “Representamos el espíritu de Juntos por el Cambio y venimos trabajando en conjunto con la conducción del PRO nacional para evitar que se consagre la impunidad en la Argentina y construir un país sin exclusiones ni privilegios”, agregó.

El precandidato a diputado nacional destacó que trabajará en el Congreso para estimular a empresas y emprendedores a invertir en la provincia, para lo cual será indispensable desarrollar una serie de herramientas que favorezcan al sector productivo y la generación de empleo.

Goerling enfatizó que “con la excusa de la pandemia se vulneraron derechos de los individuos y de la comunidad y se permitió el derrumbe de la economía. Todos los sectores en nuestra provincia han sido dañados y hará falta mucho esfuerzo y convicción para encarar una gran recuperación. Para eso nos proponemos llevar nuestra voz al Congreso”.