Martín Bossi sobre los polémicos dichos de Momi Giardina: “Se le fue la mano”

La actriz había confesado que el humorista fue la única persona por la que tomó antidepresivos

Días atrás, las declaraciones de Momi Giardina sobre Martín Bossi sorprendieron a todos. Es que la actriz, que fue pareja del humorista hace años, contó que el final del noviazgo entre ellos no fue precisamente color de rosa.

Todo había comenzado en una entrevista que ella dio al programa radial Dame Aire (Radiovisión), que conducen Dalia Gutmann y Valeria Sampedro. “¿Qué onda esa pareja? Porque no me lo imagino a Martín en pareja…”, quiso saber la mujer de Sebastián Wainraich. Y la definición de Giardina fue sin tapujos ni eufemismos: “Una mierda”, arrojó.

“Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch”, resumió Momi acerca de cómo se dieron las cosas entre ellos. E incluso fue mucho más allá: “Fue la única persona por la que tomé antidepresivos”, dijo ante la sorpresa de las conductoras. “¿Estabas muy enamorada?”, le preguntó en este caso Sampedro. “Mal, pero ustedes no entienden”, confesó la artista, aunque aclaró: “Hoy lo adoro a Martín”. De todas formas, sorprendió al contar cómo se enteró de una infidelidad del humorista: “Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias. Martín, mi pareja, mi novio… Él en la plaza con la mina y yo…”.

Lo cierto es que, en este contexto, en Intrusos (América) fueron a buscar la palabra del propio Bossi para que diera su versión de los hechos. “Momi tiene una particularidad. Somos de la misma raza. Exageramos, adornamos y, según la situación, contamos la historia”, señaló. Y cerró, picante: “Ella es una gran narradora, una gran ‘adornadora’ y yo la respeto porque le está yendo muy bien ‘adornando’. Pasa que se le fue la mano”.

En una entrevista que el actor le había concedido a María Laura Santillán para Infobae, se había referido a su decisión de no hablar sobre su vida sentimental. “Estudié tanto y soy tan profesional en lo que hago que no necesito llenar espacios diciendo… Vamos a inventar un nombre, ´Juan Aristazabal´. Juan Aristazabal en pareja con Mamu González, noticia. Juan Aristazabal explotó las redes. Mamu González le tiñó el pelo. A Mamu González se le murió el perro. Aristazabal se separó. Son todas noticias, no hay una noticia. Quizás es eso lo que tienen para dar. Si me decís Di Caprio se separó, bueno, Di Caprio tiene 20 películas. Es raro Bossi se separó, Bossi papá, Bossi se tiñó. La mascota de Bossi. El hijo de Bossi explota las redes con una zunga. No vas a encontrar. Van a decir Bossi fracasó en una obra, Bossi le fue bien en una obra, porque yo soy un laburante y me gusta que hablen a través de mis trabajos”, había explicado.

Y había agregado: “Puedo estar en pareja hace 20 años y tener tres hijos y no se van a enterar. Digo, no lo voy a compartir… El otro día una periodista me dijo ‘vos nunca blanqueaste ninguna mina’. ¿Blanquear a una mujer? Yo blanqueo Ingresos Brutos, un auto. ¿Una mujer? No necesito reafirmar mi masculinidad para mostrar a nadie en cámara y sobre todo a mis parejas. Tuve parejas, muchas, el tema es que decidí no compartir en mi laburo”,