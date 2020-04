Mario Negri: “Se enamoran del estado de excepción y los otros poderes desaparecen”

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio exige sesionar la semana próxima de forma presencial: “Elijan la cancha de River o Boca pero convoquen”.

El diputado nacional y presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, le exigió al oficialismo que se vuelva a sesionar el Congreso de forma presencial y aseguró que al Gobierno “le está resultando cómodo que no funcionen dos de los poderes de la República”. “Se enamoran del estado de excepción y los otros poderes desaparecen”, sentenció.

“No hay impedimento para que Diputados sesione la semana que viene presencialmente. Hoy mandamos la tercera carta en tres semanas al Presidente de la Cámara solicitándolo. Le hace falta al país que las instituciones funcionen”, expresó el presidente del bloque UCR en diálogo con TN sobre la situación de un Congreso que permanece cerrado.

En esa línea, aseguró que desde Juntos por el Cambio tienen 95 proyectos de ley presentados: “Por eso exigimos sesionar. La semana que viene nos reuniremos todos en Buenos Aires para intentar sesionar. Estamos dispuestos a analizar futuras sesiones remotas, pero la semana que viene debe hacerse presencial”.

“El Presidente de Diputados debe garantizar las condiciones necesarias para sesionar presencialmente. Acá hay gente que juega a la política diciendo que no queremos trabajar, cuando la gente se está muriendo. Si quieren sesionar deben dejar de dar tantas vueltas y demostrarlo”, agregó.

Asimismo, manifestó: “Hemos actuado con prudencia, apoyando al Gobierno frente a una pandemia sin precedentes, pero no queremos que nos tomen en broma. Creo que, evidentemente, le está resultando cómodo al oficialismo que no funcionen dos de los poderes de la República. Se enamoran del estado de excepción y los otros poderes desaparecen”.

“El Presidente de la Nación me llamó hace unas semanas y le dije que desde Juntos por el Cambio pedíamos una reunión con él, siendo que somos el principal espacio de la oposición. El viernes, además, le repetimos con Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro que queremos sesionar”, contó sobre una comunicación que mantuvo con Alberto Fernández.

En cuanto al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Corte Suprema para que autorice al Senado a sesionar de forma virtual, comentó: “La sobreactuación de Cristina Kirchner al acudir a la Corte a plantear que otro poder intervenga en el Legislativo y las declaraciones de hoy, posteriores al pronunciamiento lógico del Procurador, hacen urgente que el Congreso funcione, por eso pedimos a Massa que llame a sesión”.

“El Presidente de la Cámara nos hizo una propuesta para modificar el reglamento para sesionar virtualmente, pero le hicimos una devolución porque contiene aspectos inconstitucionales. Modificar el reglamento es facultad del cuerpo, no del Presidente de la Cámara con una resolución”, dijo Mario Negri.

“En medio de gente que muere hay quienes juegan a la política y es imperdonable. Dicen que somos nosotros los que no queremos sesionar, que no vamos a las oficinas. Pero resulta que no nos responden los pedidos de sesión presencial. Elijan la cancha de River o Boca pero convoquen!”, concluyó el diputado.