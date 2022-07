María Becerra posó para una reconocida revista internacional

La cantante lució diferentes looks en la producción de fotos y habló sobre su faceta como actriz.

María Becerra es la nueva protagonista del reciente múmero de Neo2 Magazine. En su paso por España, “la nena de Argentina” participó de una sesión de fotos con diferentes looks y habló sobre la posibilidad de ser actriz en una entrevista exclusiva.

La nueva edición de Neo2 cuenta con un especial de 16 páginas dedicadas a “la nena de Argentina”, donde María Becerra lució diferentes outfits en su sesión fotográfica y habla sobre su exitoso presente.

María Becerra Foto: Neo2 Magazine

“Este nombre viene de cuando grabamos Animal con Cazzu, el productor (Big One) nos pidió que tiráramos ad libs y algunas pautas y parece que en un momento dijimos “Las Nenas de argentina” y la gente escuchó ‘La Nena de Argentina’ como si me lo estuviese diciendo a mí misma. De repente a todo el mundo le encantó y me empezaron a llamar así, entonces lo adopté como propio” recordó en referencia a su apodo.

“Me fascina y me genera mucho porque siento que represento a mi país a cada lugar que voy” agregó la cantante.

María Becerra Foto: Neo2 Magazine

Entre muchos de sus cambios de vestuario, muy osada, la intérprete de “Miénteme” junto a Tini Stoessel jugó con la cámara y modeló con poca ropa, cubriéndose con su cabello largo y mostrando su figura tonificada.

María Becerra habló sobre su faceta como actriz

Sobre su posible incursión en el mundo de la actuación, Becerra confesó: “Me encantaría, se podría decir que es algo que tengo pendiente. Estoy esperando la propuesta”

En cuanto a sus preferencias, la artista aseguró: “Me encantaría hacer una participación especial en una serie.” Aunque aseguró que su prioridad actual es terminar su próximo álbum.

María Becerra Foto: Neo2

