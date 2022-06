María Becerra estrenó la Gallery Session de “Ojalá”

La cantante argentina lanzó su sesión y anunció su próximo single.

María Becerra lanzó este martes se estrenó la Gallery Session de “Ojalá” un sencillo que formará parte de su nuevo álbum y que en su versión original superó las 30 millones de visualizaciones.

“Mi gente hermosa! Acá estoy leyendo sus comentarios. Los amo con mi vida, gracias por tanto amor, gracias por estar en todas para mi”, escribió María Becerra en los comentarios del video, tras el lanzamiento, en donde se la puede ver interpretando el tema delante de un micrófono, en una habitación vacía de paredes blancas.

Además, Camila Cabello compartió este estreno en su Instagram y le escribió: “Ooooff hermanita! Fire, fire, fire” felicitando así a la cantante argentina por su session, tras haber lanzado juntas el single “Hasta Los Dientes” en una colaboración que superó las 15 millones de visualizaciones.

Tras las historias sobre el lanzamiento de esta nueva versión de “Ojalá”, “La Nena de Argentina” publicó que también sacará una nueva canción junto a Zyonn y Lenox, titulado “Berlin” y afirmó que tendrá un ritmo exótico.

María Becerra: “Tenemos el sueño con Cazzu de componer un EP”

María Becerra manifestó que tiene junto a Cazzu el sueño pendiente de componer juntas un EP, luego de lo que fue su colaboración en “Maléfica”.

“Nosotras tenemos ese sueño de componer un EP o juntarnos a componer y darle canciones a otros artistas, realmente cuando juntamos en el estudio fluye muy rápido, es increíble cómo fluye y nos sale. Cuando tengamos el tiempo lo vamos a hacer”, dijo María Becerra en una entrevista con “Los 40 España”.

Asimismo, agregó: “Tenemos una relación súper bonita, de amistad y laboral, nos aconsejamos un montón, he aprendido un montón de cosas de ella; me aconsejó mucho en el tema de lidiar con las redes sociales y me contiene mucho cuando ve que algo me está pasando. En lo artístico conectamos muy bien”.

Cabe recordar que Cazzu y “La nena de Argentina” vienen de presentar “Maléfica”, tema que pertenece a “Nena trampa”, el nuevo álbum de “La jefa del trap” que se estrenó el 30 de mayo. “Es un temón que amo con mi vida, me sentí muy agradecida que me incluyera en su álbum”, expresó.