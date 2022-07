María Becerra de su cambio físico: “Ya no me siento débil”

La cantante compartió sus cambios corporales y aseguró que se siente mejor con su aspecto actual.

En tiempos en los que la aceptación y respeto por la diversidad de cuerpos parece avanzar, lo cierto es que aun existen, se escuchan y publican comentarios de todo tipo sobre el aspecto físico de las personas. Y los y las famosas son quienes más lo sufren.

Haciéndole frente a esta realidad, la cantante María Becerra sorprendió con una sucesión de tres imágenes en las que se hace notorio los cambios que tuvo su cuerpo.

María Becerra mostró los cambios de su cuerpo. Foto: Instagram @mariabecerra

Una al lado de la otra, mostró como pasó de pesar 41 kilos a 46 y 48. “Ya no me siento débil”, aseguró. “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos… me costaba mucho aumentar masa muscular”, explicó.

El mensaje fue muy celebrado, ya que expone la importancia de cuidar la salud antes que la imagen que muchas veces impone la sociedad.