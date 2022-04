Margarita Stolbizer: “Milei no debe sumarse a Juntos por el Cambio porque desvirtúa la alianza”

La diputada participó del Ciclo de Entrevistas organizado por la Escuela de Comunicación. Críticas al líder de Avanza Libertad. El rol de GEN en la alianza opositora. Y la interna del Frente de Todos.

Margarita Stolbizer participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo del Grupo Perfil, en la que cuestionó una posible incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio. “Me preocupa mucho su discurso violento y que muchos jóvenes se sientan representados por él. Cuando yo veo que muchos jóvenes siguen más al personaje que grita e insulta en un escenario, eso me preocupa”, subrayó.

La presidenta del partido GEN también apuntó a la interna en el Frente de Todos, entre quienes responden al presidente Alberto Fernández y el sector más duro del kirchnerismo, que responde La Cámpora. “No se puede comparar las discusiones internas que también tiene la oposición, con las de quienes tienen la responsabilidad de gobernar”, aseveró Stolbizer en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina sobre la posible incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio?

—Las diferencias que yo tengo con Milei son importantes e ideológicas. Pero además hay alrededor de su figura una actuación y una ficción. El sorteo de su dieta, por ejemplo, tiene más que ver con imponer un personaje que obviamente le resulta en términos electorales. Pero la política tiene que sanearse en otros términos, con más seriedad, no de esa manera.

—¿Le preocuparía que se sume al espacio que usted integra?

—No tengo ningún inconveniente en discutir ideológicamente ni con la derecha extrema ni la izquierda extrema, porque es muy importante que la democracia tenga cabida para la pluralidad de ideas distintas. Pero sí tengo problemas con el ejercicio de la violencia como parte de la práctica política. Me resultó realmente muy violento y me enojó que nadie saliera a rechazar los insultos que tuvo para con Horacio Rodríguez Larreta. Por más que discrepes con sus ideas, la práctica política no puede basarse en insultar al otro. Encima, dos días después Mauricio Macri se sentó a dialogar con él. Milei es un peligro en términos electorales y no debe sumarse a Juntos por el Cambio porque desvirtúa la alianza. Me preocupa mucho su discurso violento y que muchos jóvenes se sientan representados por él. Cuando yo veo que muchos jóvenes seguidores siguen más al personaje que grita e insulta en un escenario, eso me preocupa.

—¿Por qué cree que se da este fenómeno alrededor de la figura de Milei?

—Reconozco que es resultado de nuestro fracaso, de la política tradicional que le da cabida a este tipo de figuras. Pero en la Argentina no es la primera vez que aparecen este tipo de referentes en tiempos de crisis. Ocurrió con Luis Patti, Aldo Rico, Juan Carlos Blumberg, y hasta el propio Francisco de Narváez. Pero son fenómenos que luego van desapareciendo.

—El acuerdo con el FMI plantea un ajuste en términos de gasto en el sector público. Desde su espacio, ¿cuál debería ser la estrategia a seguir?

—Depende de lo que entendamos por achicar el gasto público. Por supuesto que nos interesa reducir el déficit fiscal, porque en el país se gasta más de lo que ingresa. Pero a veces se demoniza el endeudamiento, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Si lo llevamos a la vida doméstica, si uno toma un crédito para agrandar la casa o porque para poner un local, el objetivo será capitalizarse. Pero si lo tomo para rifármelo en el casino, no hay ninguna posibilidad de que ese dinero pueda brindarme algún beneficio. A nivel país, ocurre algo similar. El problema es que hay sectores muy de derecha que plantean achicar el gasto público, a costa de los sectores que menos tienen. ¿Estamos dispuestos a bajar aquellas jubilaciones o pensiones cuyos montos están por debajo de la canasta básica? Hay sectores que lo plantean como una opción; nosotros como GEN no estamos de acuerdo.

—¿El albertismo y el kirchnerismo podrán subsistir separadamente o necesitan de su coexistencia en términos políticos?

—Podrían vivir ambos sectores separados o juntos, pero el problema es que forman parte del Gobierno Nacional. No se puede comparar las discusiones internas de la oposición, con las de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Es inconcebible que un sector que fue el que generó esta opción política y que salió a convencer a la gente que debía apoyarla, hoy le saque el cuerpo como lo está haciendo, eso me parece increíble. Es un problema porque deben convivir dos años más con una interna respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: un sector se opone, y dice que van a aumentar las tarifas; el otro lo niega y el más afectado es el país. Entonces el tema deja de ser de ellos sino solo que lo trasladan a los demás.

—¿Qué opina de los discursos del Presidente cuando dice que hay que iniciar una “guerra contra la inflación”?

—En el tema con la declaración a la guerra yo he sido bastante crítica, me pareció inoportuno que el presidente utilice esos términos. Lo que dijo fue: “Acá también tenemos una guerra”, comparándolo con la situación que está viviendo Ucrania. Eso es lo grave, no la belicosidad del término en sí. Lamentablemente, son errores muy fuertes de un presidente que cuando se sale del libreto, no se da cuenta del impacto que produce. Hoy la sociedad necesita un discurso de moderación.

—Le agradecemos la participación en este Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final que quisiera realizar.

—Valoro mucho lo que hacen desde Perfil de dar lugar a estas entrevistas, que no solo permite formar a sus estudiantes para obtener un título y tener una salida laboral, sino que además estos espacios ayudan a construir un país más democrático, reflejando el pluralismo en la alternancia y el respeto por los derechos del otro. Eso, en una escuela de periodismo, es fundamental.

Por Maria Carla Manzo, Erica Cardaci y Brenda Mambrin

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación en la Escuela de Comunicación