Margarita Barrientos sobre Cristina Kirchner: “Yo creo que en esa cabecita hermosa no existe la pobreza”

En una entrevista con CNN Radio, Margarita Barrientos manifestó la situación actual de Los Piletones: ”Empezamos a dar de comer los días sábados, pasamos crisis terribles y nunca me había tocado cocinar un día sábado”. Asimismo indicó que actualmente ”Hay mucha gente desempleada y nadie queire dar trabajo porque no tiene mucha salida. Causa mucha tristeza. En los mercados a los jóvenes que estaban no los veías más”.

Margarita Barrientes se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y expresó: ”Yo creo que en esa cabecita hermosa no existe la pobreza. No sé si alguna vez se trabajó ella por la gente que más lo necesita. Hoy nuestro país lo necesita” y remarcó: ”Hay veces que uno levanta teléfonos para pedir por la gente que no tiene una frazada, no tiene leche. Me han dicho que cuando tengan me van a pasar, pero mi petición quedó en el aire’

Por otro lado, Margarita Barrientos fue consultada por su acompañamiento al ex presidente Mauricio Macri y la defraudación que sintió por el mismo: ”Lo de Mauricio (Macri) lo dije en la parte política. Nosotros lo conocemos desde el inicio del comedor y es una persona que ha respetado y uno se siente identificado”.