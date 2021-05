Marcelo Gallardo: “Para nosotros, esto no fue una derrota”

El Muñeco valoró el encuentro que el Millonario perdió por penales, por los cuartos de final de la Copa de La Liga

Marcelo Gallardo destacó la actuación de River en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de La Liga. Pese a la caída por penales (fue empate 1-1 en los 90 reglamentarios), el Muñeco se mostró orgulloso del partido que jugó el Millonario, que lo hizo con un equipo diezmado por los 15 casos de coronavirus en el plantel detectados 48 horas antes del Superclásico. “El hincha de River se acostumbró a que el equipo lo represente en las victorias y también en las derrotas. Esto, para nosotros, no fue una derrota. Los jugadores me hacen sentir representado. Y los hinchas lo viven igual”, aseguró el DT en la conferencia de prensa.

“En 48 horas teníamos que venir a jugar un partido a la cancha de Boca, con un rival siempre difícil como lo es un clásico. Se tienen que sentir muy orgullosos porque nos representaron dignamente. A la larga es lo que representamos y somos, más allá de los inconvenientes y adversidades que a veces suele haber en el fútbol y en la vida, como son los casos de Covid-19 que tuvieron los chicos. La vedad no tengo más que palabras de agradecimiento porque los jugadores nos han representado muy bien”, continuó Gallardo en diálogo con ESPN.

Pese a comenzar en desventaja, River se plantó en la Bombonera y pudo empatarlo en el complemento con varios juveniles. “¿Qué le faltó a su equipo para ganar? Vinimos a jugar un partido tratando de estar presente y hacer un partido digno, de acuerdo a las formas nuestras y me parece que más allá de perder por penales, en el segundo tiempo entre el potencial del rival y nuestro equipo nuestro no hubo ninguna diferencia. Es más, hasta tuvimos el control de la pelota mientras el rival contragolpeaba, tratando de generar una jugada de peligro con sus hombres rápidos. Hacer un análisis de acuerdo a lo que vivimos en los últimos días es muy difícil. No creo que haya mucho análisis para hacer de acuerdo a como nos presentamos a jugar”, remarcó.

Un hecho puntual se dio durante el Superclásico, y fue en el gol de Carlos Tevez tras una falta clara sobre Jonatan Maidana. “No me genera absolutamente nada. Es un error gravísimo que los árbitros no ven. Creo que ninguno de los cuatro árbitros lo ve, fue una clara falta de Tevez a Maidana, pero bueno ya está”.

El juvenil Alan Díaz fue una de las grandes figuras del partido. Pese a debutar en el arco, debido a que cuatro arqueros del plantel fueron diagnosticados con coronavirus, al joven de 21 años tuvo una brillante actuación. Así lo destacó Gallardo: “Es muy emocionante, para él y sobre todo para su familia y sus seres queridos que lo hayan visto en una situación tan particular como haber debutado en el arco de River, y en un clásico con lo que eso representa. La verdad es que nos ha emocionado porque respondió de muy buena manera”.

Otro de los temas que a partir de ahora el Muñeco deberá prestar seria atención está dado en el equipo que presente por la Copa Libertadores, dado que no cuenta con arqueros en la lista de buena fe. El propio DT reconoció su decisión de presentar 32 jugadores y no 50, como lo permitía el ente continental. “Esperaremos que puede pasar en los dos partidos que nos quedan. No tengo mucho para decir porque simplemente en estas 48 horas tratamos de armar el rompecabezas para el partido de hoy. Ahora sí a pensar en lo que viene”.

Y agregó: “No soy quien para decir qué es justo y qué no. Lo que sé es que estamos en una pandemia donde claramente la Conmebol nos ha dado la posibilidad de sumar 50 jugador profesionales, que no hay y que tenés que rellenar con amateurs que no son profesionales. La verdad no tenía mucho sentido, y sabíamos que nos podía tocar como nos tocó ahora lamentablemente a diez días para el final del semestre. Nos queda que se recuperen bien los chicos, que tengan buena salud y que puedan volver bien. Eso es lo más importante. A quién le importa cómo voy a armar el equipo, a mí lo que me importa es que se repongan bien los chicos”.

Para terminar, Gallardo contó cómo se encuentran todos los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico que están afectados por el coronavirus: “Los chicos están bastante bien, hasta ahora no hubo ningún problema, salvo algunos síntomas de los que te da este virus, pero nada de gravedad. Eso es bueno. En estos días ojalá lo puedan transcurrir normalmente”.