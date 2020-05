Marcela Feudale: “No me sorprendió lo que pasó con Mühlberger”

View this post on Instagram

. La multifacética @marcelafeudale disparó contra el médico de los famosos y advirtió : “Lo que sucedió es un rebote de 2013”. . Feudale confirmó el regreso de @showmatch para el mes de Junio bajo un protocolo estricto que – confía ella- @marcelotinelli tomará todas las medidas precautorias para su retorno a la televisión y se refirió a una deuda pendiente de Ideas del Sur respecto a sus haberes, pero no dejó pasar por alto el tema de los últimos días sobre la detención del Dr. Rubén Mühlberger y resaltó que no le sorprendió el allanamiento y posterior arresto del profesional de la salud. . Desde su experiencia calificó de pedante e irrespetuoso al mediático durante su cruce en un programa de america2 en el año 2013. En ese entonces , Mühlberger solo mirándola y observando su mano le diagnosticó hipotiroidismo, mal humor ,vejez y dijo al aire que la periodista estaba “muy inflamada físicamente ”. Feudale agregó que el doctor hasta se atrevió a levantarle la pollera y mostró su cola en vivo,cosa que no se vió. Confirmó que el día después de lo sucedido la llamó Pablo Pugliese, hermano de Alejandro ,ex pareja y socio de Mühlberger en ese momento para apoyar todos sus dichos en televisión. . Además recordó que Mülhberger trató de contactarla para atenderla tiempo después de lo sucedido,ella fiel a sus convicciones no respondió y optó por terminar la relación que había comenzado mal frente a cámaras y no prosperó. . . . Periodista: @fedeflowersok