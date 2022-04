Marcela Coronel apuntó sin filtro contra Viviana Canosa

La periodista estuvo como panelista invitada en LAM y fue letal a la hora de referirse a la conductora. Video.

Luego de ser presentada por Ángel de Brito como la panelista invitada de LAM, Marcela Coronel sorprendió con varias de sus declaraciones al referirse a Viviana Canosa, con quien trabajó en Intrusos dos décadas atrás.

Indagada por el conductor del ciclo de América sobre si volvería a encarar un proyecto con Canosa, Coronel no dudó con su respuesta: “No”, atinó a decir frente a las cámaras.

Y en cuanto a las razones, remarcó: “Primero, que no tengo nada que ver con ella. Ahora se le sumó lo ideológico que me parece terrible. Pero, sacándose eso, no tengo que ver en cuanto a que me parece que es una persona que nunca se manejó con la verdad”.

“Siempre buscó mostrar algo que no era, tratar de aparentar algo que no era, y es muy difícil una comunicación y un vínculo con alguien que no acepta quién es”, cerró Marcela, sin filtro.