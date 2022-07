Manuel Wirzt: “Nunca más volvería a trabajar con Cris Morena”

“Jugate con todo”, fue el programa que condujeron juntos y que terminó poniendo al artista en una “lista negra”. Las confesiones del cantante a Dante Gebel. Mirá el video.

Jugate con todo, fue el programa que en 1995 convocó a Cris Morena y Manuel Wirtz por la pantalla de Telefe y contaba con grandes figuras del espectáculo invitadas, números musicales y nuevos juegos. Aunque el rating los acompañaba, según cuenta el invitado, su paso con la productora no fue de las mejores experiencias de su carrera. “Cuando vos me decís una cosa y después haces otra, yo tengo cierto nivel de tolerancia”, admite el cantante.

El autor de Rescate mi corazón, aseguró que el conflicto tuvo lugar luego de que algunas autoridades del canal manifestaran su preocupación por el rendimiento del producto y eso llevó a cambiar la idea del formato original. “Yo soy de plantear tres veces las cosas y como la tercera vez no tuve respuesta, dije me voy”, agrega.

Aunque intentó evitar su nombre, el conflicto entre ambos famosos fue título de varios medios, ya que Wirtz aseguró que la decisión de plantarse con una mujer tan poderosa le trajo varios dolores de cabeza. “Entre en una lista negra al punto de que me llamó Marcelo (Tinelli) y me dijo que no podía usar más mi canción en su programa”, relata.