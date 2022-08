Manes fue el único diputado de Juntos que rechazó firmar el juicio político a Alberto Fernández

“Es fulbito para la tribuna, no se puede banalizar”, dijo el diputado radical. El único de los 116 del bloque de Juntos que rechazó el pedido de juicio político.

Facundo Manes rompió con el trabajoso acuerdo que había alcanzado Juntos para que todos sus diputados firmaran un pedido de juicio político a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre Luciani y Nisman. Fue el único de 116 diputados que no quiso acompañar el proyecto que tuvo la firma de los presidentes de los 10 bloques que integran la coalición opositora en la cámara baja.

“Un pedido de juicio político es una medida para remover al Presidente, es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar”, afirmó manes en una larga cadena de tuits, para más tarde agregar en una entrevista con TN: “Yo sentí que no ameritaba y no lo firmé, es ‘fulbito para la tribuna’, porque no hay posibilidad de que el pedido de juicio político contra Fernández prospere”.

“Estamos entre fanáticos de los dos lados; yo me involucré en política porque quería dejar de lado los fanatismos. Argentina con esta grieta tiene el mismo riegos país que Ucrania que es un país devastado por la guerra. No somos confiables, nos peleamos permanentemente, no tenemos un proyecto de Argentina”, lamentó. “Si queremos progreso, todos tenemos que actuar responsablemente”, concluyó.

El anuncio del juicio político lo realizaron los jefes de los cinco principales bloques que integran Juntos: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer (Encuentro federal) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). No estuvo Rodrigo de Loredo, de Evolución radical, pero suscribió.

Los jefes de Juntos por el Cambio solicitaron un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por haber comparado al fallecido Alberto Nisman con el fiscal Diego Luciani, quien el lunes pidió 12 años de prisión a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad. Buscarán respaldo del resto de la oposición para iniciar el debate.

“Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente”, inició la conferencia Negri, realizada en el salón de pasos perdidos de la Cámara baja.

El juicio político está sustentado en el artículo 109 de la Constitución, que establece que “en ningún caso” el presidente “puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

La oposición considera que Fernández violó ese artículo con su primer comunicado de repudio al pedido de detención, pero sobre todo con su declaración en el programa “A dos Voces”, cuando ante la pregunta sobre si el fiscal podía tener un destino fatal como el de su colega Alberto Nisman, respondió: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo”.

“El presidente no debe opinar y mucho menos intimidar a la Justicia de la Argentina. Cada uno y dentro de su poder debe realizar el trabajo que corresponde”, sostuvo Ritondo.

“Sabemos la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que también esta pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos al ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente”, completó el jefe del PRO, quien anunció que también acompañarán la denuncia penal de la presidenta de su partido, Patricia Bullrich.

López le pidió a Alberto “entender que vive en un Estado de Derecho como él dice que pretende que viva la Argentina. No puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la Justicia”.

López Murphy reconoció que no había querido firmar pedidos de juicios políticos contra Alberto en otras ocasiones, pero esta vez “la desmesura de sus declaraciones” no le dio chances.

Un pedido de juicio político tiene un tratamiento de cualquier proyecto de ley, pero necesita dos tercios de cada recinto, inalcanzables sin respaldo del Frente de Todos.

Diputados tiene la misión de acusar y el Senado realiza el juicio. Los últimos antecedentes de un trámite completo son las destituciones de los jueces de la Corte en 2003, tras la llegada de Néstor Kirchner.

Quedaron archivados pedidos contra Amado Boudou y más recientes de Elisa Carrió contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y el ex ministro de Justicia Germán Garavano.

Desde mayo, la comisión de Juicio Político la preside la entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, cercana al gobernador Gustavo Bordet y de diálogo frecuente con el presidente.

Aunque tiene mayoría oficialista, nunca la convocó ni lo hará si la hoja de ruta es llevar al banquillo al presidente, quien también tiene otro pedido para ir al banquillo presentado por José Luis Espert, por la fiesta de cumpleaños de su pareja en Olivos en plena cuarentena.

Gaillard cumple con una tradición: la comisión casi no se reúne y la última vez que lo hizo fue en 2015, para tratar el juicio político contra el ex juez de la Corte Carlos Fayt. Hubo dictamen, pero nunca llegó al recinto.

La opción que evalúa JxC para activar el debate es pedir un emplazamiento de la comisión en el recinto, un mecanismo que permite convocarla con temario definido cuando el presidente no lo hace. Pero necesita ayuda del resto de la oposición para reunir una mayoría.

“Nosotros tenemos 116 diputados, hay que ver qué hacen los diputados votados como opositores”, anticipó Ritondo. Se refirió a los partidos provinciales, que suelen votar con el Gobierno; pero sobre todo al interbloque federal, que oscila entre ambos lados de la grieta.

Lo integran los 3 diputados de Córdoba Federal, los 2 socialistas santafesinos y 3 peronistas bonaerenses: Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo y Graciela Camaño. Ninguno estuvo en la conferencia.

Las negociaciones empezarán los próximos días y de haber una mayoría podría imponerse en la sesión prevista para el miércoles. De ser así, el presidente debería soportar un debate en su contra en la comisión y otro en el recinto, donde el oficialismo alcanza para frenar los dos tercios.

Por ahora ese escenario no está a la vista y tampoco está claro quien defendería a Alberto. Este mismo miércoles el kirchnerismo ni siquiera avaló que haya asistido a TN.

Negri reclamó además la población no salga a las calles a enfrentar las manifestaciones convocadas por Cristina Kirchner. “Le pido a la sociedad que tenga serenidad y no ingresar en enfrentamientos como los de Venezuela. Ante cada provocación, respondamos con institucionalidad”.