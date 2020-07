Mafia, sexo y torturas: la dramática historia del marinero yugoslavo preso por un crimen que no cometió

En anotaciones que hacía en un cuaderno, en la cárcel, en su idioma, apuntó: “Siempre me sentí diferente a los demás. Me concentro recordándome desde el momento en que nací y comprendo todo con claridad. Pero hubo un momento en que tuve la necesidad espiritual e inevitable de encontrarme con el infinito horizonte de los mares y los cielos, allí donde existe la paz de la naturaleza. Cada vez que mi tiempo me lo permitía, me encontraba cerca del mar. Como si me llamara y me dijera: ‘Ven, ven a mi infinito’. Luchaba conmigo mismo, sintiendo el dolor que había entre mi soledad y mis seres queridos. Pero elegí la paz y el silencio de los mares. Todo eso era más fuerte que el amor de mis familiares y de mi novia”.