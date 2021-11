Macri: “Vamos a confluir en un gran frente con Milei y Espert en 2023”

De cara a las próximas elecciones presidenciales, no descartó postularse como candidato, aunque aclaró que no tiene “una decisión tomada” aún.

El ex presidente Mauricio Macri ya piensa en las próximas elecciones presidenciales: si bien aseguró hoy que no tiene “una decisión tomada” sobre si será o no candidato en 2023, anticipó que espera “poder confluir en una propuesta única” con los dirigentes liberales Javier Milei y José Luis Espert. Hasta ahora, Juntos por el Cambio se había mantenido alejado de las propuestas extremistas de los actuales candidatos a diputados.

“Ojalá podamos confluir en 2023 en una propuesta única y ellos se sientan suficientemente cómodos para participar”, manifestó el líder y fundador del PRO en una entrevista con LN+.

Coincidencias con Milei

Macri se comparó de igual a igual con la ideología de Milei, que se postula como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. “Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo“, resaltó el ex mandatario, aunque aclaró que él “claramente” pertenece a Juntos por el Cambio y el 14 de noviembre votará la lista de diputados nacionales que encabeza María Eugenia Vidal.

Sobre una charla reciente que tuvo con Milei, el ex jefe de Estado hizo hincapié en las “coincidencias” ideológicas, especialmente en lo que refiere a la necesidad de eliminar impuestos y cepos.

Por otra parte, Macri rechazó una salida gradual y moderada si Juntos por el Cambio retorna al poder en en las próximas elecciones presidenciales. “Creo que, en 2023, con más del 50% de gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales. Tenemos que hacer reformas en el momento cero que garanticen empleo en el corto y mediano plazo. Ahora vamos a tener el apoyo de la gente”, pronosticó.

Indagatoria de Macri

Macri, que es investigado como posible responsable del presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, relató cómo fue su presentación ante el juez Martín Bava en Dolores, donde presentó un escrito y se negó a ampliar la declaración oralmente.

“Le dije al juez lo que, a esta altura, la mayoría de los argentinos ya sabemos y es que tendría que haber suspendido esta audiencia porque la Cámara aún no resolvió la recusación”, narró.

Y continuó: “Entonces le dije: ‘se ve que está muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre. Por eso, se lo voy a facilitar y le voy a firmar un escrito’. Me dijo si no quería ninguna aclaración, le dije que no. Que vayamos rápido. La situación a indagatoria ya prejuzga”.

El ex presidente del Gobierno de Cambiemos insistió en que la acusación en su contra tiene “motivaciones políticas” y afirmó que quienes están detrás son “los distintos operadores que tiene el kirchnerismo” en la Justicia.