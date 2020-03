Macri reclamó una cuarentena al “estilo inglés”

El líder de Juntos por el Cambio reapareció en Twitter.



Según publicó el diario Perfil, el ex mandatario no está de acuerdo con la paralización total de la economía del país y pidió seguir “el modelo inglés”. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drástica”, explicó un funcionario de la Casa Rosada sobre la conversación telefónica que mantuvieron Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Detallaron que Macri dio consejos e hizo hincapié en proteger la economía, tal como está haciendo el Primer Ministro Boris Johnson.

Si lo hacemos bien, y logramos desacelerar el crecimiento de la epidemia, podremos retomar nuestra vida normal lo antes posible. Esto bajará la angustia y la preocupación de todos. Un abrazo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 20, 2020