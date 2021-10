Valeria Carreras, abogada de familiares del ARA San Juan, reveló detalles de la causa de espionaje y pidió que la gente no vaya a Dolores para no intimidar al juez Martín Bava.

La abogada de la parte mayoritaria de los familiares del ARA San Juan, Valeria Carreras, sostuvo que los anuncios sobre el acto de apoyo al ex presidente Mauricio Macri que se llevarán adelante este jueves en Dolores parecieron “una campaña” y es “intimidante para un juez”. También habló sobre los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y aseveró que Macri “les soltó la mano” en la causa.

Esta semana se conoció que Macri finalmente se presentará a declarar en Dolores en la causa que lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Además, se confirmó que dirigentes, militantes, diputados y senadores de su coalición se presentarán para apoyarlo en la citación.

Carreras, que representa a 24 familias que buscan justicia por el hundimiento del submarino, se refirió a este acto de apoyo y habló de intimidaciones. “Están haciendo justicia con los que somos más débiles. No podemos levantar un teléfono y que los multi medios hagan campaña. Hoy titularon 400 micros a Dolores. Eso es intimidante para un juez”, calificó la abogada. Entrevistada en C5N, hizo un petición pública: “Le pido a la gente no vaya a apoyar, no caigamos en esta intimidación”, expresó.

Además de expresar que no tienen un partido político que los respalde, manifestó que las personas que representa son “un puñado de mujeres que tenían dudas”. Además detalló que los implicados, entre los que también se encuentran los ex directores AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, “espiaban, escuchaban conversaciones” y también “les pincharon los teléfonos”. “Macri le soltó la mano a Arribas y Majdalani”, opinó sobre la causa.

Por otro lado, habló de la participación de las empresas telefónicas y detalló lo sucedido al momento de la desaparición de los tripulantes. “Dieron de baja al mismo día todas las líneas de los tripulantes”, develó Carreras, que además manifestó que “les impidieron a las mujeres que usen los celulares de sus maridos para llamar y escuchar sus voces”.

Infiltrados y videntes

Carreras también habló de diversas situaciones que se dieron luego de que se confirmara que el submarino había desaparecido el 15 de noviembre del 2017, un hecho que incluso tuvo la participación de gobiernos internacionales que colaboraron con la búsqueda. ”Había infiltrados que decían que eran videntes”, reveló la letrada sobre personas que participaban en las reuniones con los familiares. “Se llaman colaboradores, que antes se llamaban buchones de la policía”, explicó.

Luego habló del pedido de recusación que Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, realizó sobre el juez Martín Bava para correrlo de la causa por supuesta “parcialidad”. El ex presidente había manifestado en un extenso hilo de Twitter que el magistrado no estaba capacitado para llevar adelante la causa que lo investiga. “Decir que es un juez incompetente porque es de Dolores, es una hijaputez. Su ignorancia y su desprecio. Lo dice para tratar de distraer”, cuestionó Carreras, que además aseveró que “el juez no es incompetente”.

Finalmente, habló sobre una entrevista de Macri donde asegura no haber espiado a los familiares de las víctimas donde minutos después asevera que la Casa Militar, quien se encarga de la seguridad presidencial, debe saber “a cada lugar que va con quien se va a reunir”. “Cuando asume que la Casa Militar se maneja así reconoce una parte”, dijo Carreras.

“A bancar a Mauricio”, el acto de apoyo a Macri

En una especie de revival que busca emular aquel acto de Cristina Fernández de Kirchner del 13 de abril del 2016 en las puertas de Comodoro Py en lo que fue su primera indagatoria por la caída causa dólar futuro, Macri viajará hasta Dolores para presentarse ante el juez Bava.

Será este jueves 28 a partir de las 11 de la mañana y en la plaza Castelli de la ciudad bonaerense bajo la consigna “A bancar a Mauricio”. También en el medio de la carrera hacia las elecciones legislativas del 14 de noviembre que marcaron la victoria nacional de Juntos por el Cambio. “No mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie, es un disparate más”,manifestó el ex presidente en una entrevista por Twitch organizada este lunes por el PRO, algo que viene manifestando en diversas declaraciones.

Algunos de los referentes que formarán parte del apoyo a Macri serán la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el diputado del PRO, Cristina Ritondo; el integrante de la Cámara baja, Waldo Wolff; el senador Humberto Schiavoni; el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias; y los candidatos bonaerenses Gerardo Milman y Hernán Lombardi.

Fuente: Perfil