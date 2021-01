Luisana Lopilato sobre las acusaciones por maltrato a Michael Bublé: “No me lo merecía”

La actriz habló a pocos días de estrenar su streamig y dijo que no merecía que vivir esas acusaciones y que la ponían muy mal.

Cuando Luisana Lopilato y Michael Bublé decidían compartir con sus seguidores una sesión diaria de Instagram Lives -apenas se declaraba la cuarentena obligatoria- jamás imaginaron lo que vendría después. Aunque su intención siempre fue llevar entretenimiento a sus fanáticos a través de juegos, recetas de cocina y lectura de cuentos, la pareja tuvo que lidiar con una ola de acusaciones que terminó en escándalo. Sus millones de seguidores, en su mayoría fans de la actriz argentina, remarcaron la manera en la que el canadiense trataba a la actriz argentina, que fue interpretada en el mundo virtual como un trato machista y hasta violento.

Codazos, cruce de miradas, abrazos posesivos y un comentario amenazador que se escuchó sin que se dieran cuenta de que seguían transmitiendo, (“Te voy a matar”), fueron algunas de las actitudes particulares del canadiense que fueron cuestionadas y llegaron a ser trending topic en Twitter. “Salí de ahí, hermana”, “Qué raro todo”, “Miralo a Macho Bublé”, decían los comentarios que no dejaban de crecer.

Pasaron meses de aquel episodio, que terminó con los vivos de la pareja y días más tarde con un descargo contundente por parte de Luisana. Pero lejos de olvidarlo, la actriz volvió a reflotar el tema y se sinceró sobre su dolor en ese momento.

“Creo que sentí la necesidad de decir ‘chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir a hablar, opinar es gratis de atrás de la compu’. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, en la cual no saben cómo es, el funcionamiento del día a día. En su momento me dolió porque sentí que no me lo merecía, ni yo ni mi marido, y después salí a hablar”, recordó en diálogo con Teleshow. “Tuve la posibilidad en Intrusos y salí a hablar y decir ‘no, nosotros como familia no nos merecemos esto’”, agregó la ex Casados con hijos.

También dejó asentado que su marido jamás le pidió que le pusiera un freno a lo que se estaba diciendo de él. “No lo tengo que defender, no sentí la necesidad de hacerlo, ya me estaba doliendo a mí”, reconoció.

Para cerrar, Luisana admitió que tras vivir en primera persona la enfermedad de su hijo mayor Noah (que le diagnosticaron cáncer de hígado en 2016 pero se recuperó favorablemente) sus prioridades cambiaron para siempre. “Siento que viví muchas cosas en mi vida como para también tener este peso encima. Uno cuando vive situaciones duras, ve la vida de otra manera”, concluyó la actriz que esta semana estrena Hermanos, su primera obra de streaming desde Canadá junto a su hermano Darío Lopilato.

