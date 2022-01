Luis Ventura: “La familia Montaner hace un negocio con su marca”

El conductor en Secretos verdaderos cuestionó con dureza a Ricardo Montaner y Daniel Ambrosino no se quedó atrás.

Una frase de Ricardo Montaner contando por qué no había prensa invitada en el matrimonio de Ricky Montaner y Stefi Roitman molestó a Luis Ventura. En Secretos verdaderos el conductor se molestó por la actitud del cantante.

“La familia hace un negocio de la marca Montaner. Él dice ‘nosotros no vendemos nuestra familia’, pero sí ocupan los casilleros para que cada uno ocupe su función adentro de un manejo que tiene que ver con el mundo de la música”, se despachó el periodista, sobre la privacidad que buscó tener el matrimonio y cómo desde sus redes sociales ellos fueron publicando las fotos y videos de la boda.

“Dicen que no venden imágenes, no atendieron a la prensa. Como si la prensa no les importaba si estaba o no, pero sí les interesa que la prensa cubra lo que les interesa con los términos que a ellos les quedan más cómodos y más confortables”, afirmó, mientras que Daniel Ambrosino no se quedaba atrás.