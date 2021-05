Luis Suárez rompió en llanto, le agradeció al Atlético Madrid y dijo que en Barcelona lo menospreciaron

El uruguayo fue muy importante para que el Colchonero gane el campeonato de España. “Esto es para mi mujer y mis hijos, que sufrieron mucho”, contó.

Explotó en lágrimas. No pudo contener la emoción. Luis Suárez vivió con muchísima alegría lo que fue la obtención del título local para el Atlético Madrid, que venció al Valladolid por 2 a 1 y se consagró campeón después de siete años. Muchísimas imágenes le vinieron a la mente, pero la principal fue cómo Barcelona lo “echó” hace un año y el Colchonero le abrió las puertas.

“Me menospreciaron y el Atlético me llamó. Siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club. Confiaron en mí. Esto es para mi mujer, mis hijos. Llevo muchos años en el fútbol y con todo lo que pasó, creo que este fue el año que más sufrieron. Mi trabajo es ayudar al equipo, meter goles, y hoy lo hice”, dijo entre lágrimas el uruguayo, autor de uno de los tantos de este sábado por la tarde.

Hace un año, Lucho se fue por la puerta de atrás del Culé tras una larga disputa con la dirigencia que por aquel entonces encabezaba Josep María Bartomeu, hoy expresidente. Él siente que todo estuvo orquestado. La dirigencia en aquel momento le hizo la vida imposible a Lionel Messi, que tuvo la intención de irse al Manchester City.

“Lloré mucho por lo que pasó en Barcelona. Hoy me siento valorado y querido en Atlético Madrid”, dijo hace unos meses en una entrevista a ESPN. Suárez se revindicó y es feliz. Metió 21 goles y terminó cuarto en la tabla de máximos artilleros; arriba, en lo más alto, quedó Messi con 30 tantos. Desde que Lucho juega en España levantó cinco de las siete ligas que disputó. Un número increíble.

Una de las imágenes más emocionantes se dio minutos después de la coronación. Los jugadores, que aún permanecían dentro del campo de juego del Valladolid, agarraron sus celulares y se contactaron con sus familiares. Suárez no fue la expceción: se sentó en el césped e hizo una videollamada con su mujer y sus dos hijos. La televisación logró capturar un momento mágico.

“Este era el mejor año para ser campeones”: la palabra del Cholo Simeone

El entrenador del Atlético Madrid se mostró muy feliz por el título y contó: “Este año fue complejo, con amigos y familiares que murieron, lo mismo con hinchas fallecidos. Ganar este temporada es difícil, como nuestra historia. Siempre nos costó mucho. Era uno de los mejores años para ser campeón y darle felicidad a ellos”.

“El mundo vive una situación difícil, dura, y ojalá que hayamos podido darle una alegría a la gente que la pasó mal en todo el año”, reiteró.

Simeone destacó que su equipo estuvo “primero” en 32 fechas y a este objetivo se llegó por “la labor colectiva” en un grupo que “trabajó siempre con la mejor predisposición”.

“Lo primero que se me vino a la cabeza cuando terminó fue empezar a reírme. Me pasa siempre. Me nace mucha alegría cuando ganamos”, contó.

El Cholo recordó el día que se despidieron del demolido estadio Vicente Calderón, momento de reflexión para su continuidad: “Yo siempre les decía a los hinchas que teníamos futuro y que por eso me quedaría, no me equivoqué”.

“El club sigue creciendo día a día de la mano de mucha gente que no se ve en la cancha, más allá de los resultados que dieron la posibilidad de hacerlo. Espero verlos pronto. “La gente se cansa de ver las mismas caras, pero soy cabeza dura y me quedé acá porque sé que podemos seguir creciendo. Ojalá podamos seguir ayudando”, destacó.