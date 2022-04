Luis Brandoni habló sobre su relación con Robert De Niro

El actor reveló que conoció al actor estadounidense a través de Lito Cruz. Juntos filmarán “Nada”, la nueva serie de los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Robert De Niro, uno de los actores más importantes de Hollywood, estará en los próximos días en la Argentina filmando Nada, una serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a un elenco local y que protagonizarán Luis Brandoni y Guillermo Francella. Este será el debut televisivo del estadounidense.

De visita en Implacables (El Nueve), Luis reveló detalles de su amistad con De Niro: “Lito Cruz fue a verlo a una obra de teatro, después le pidió los derechos que por supuesto se los cedieron. Un día la puso en escena, entonces le hizo saber que tal día de tal año se iba a estrenar, y así apareció Bobby en Buenos Aires para ver la función. A partir de ahí lo conocí y nos hemos visto en distintas oportunidades”, explicó sobre cómo lo conoció.

Cómo Luis Brandoni llegó a pasar Nochebuena con Robert De Niro

Tras conocerlo, viajó a filmar Made in Argentina en 1986. Luis Brandoni compartía escena con un actor norteamericano que fue a cenar a un restaurante que era de Robert De Niro. “Le preguntó qué hacía por allá, y este actor le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y De Niro le dijo: ‘¡Brandoni! Decile que me llame’. Este muchacho no podía creer y al día siguiente vino a decirme que llamara a De Niro”, contó aún sorprendido por el gesto de su amigo y colega, a quien definió como “una persona normal”.

Finalmente, se puso en comunicación a través de una persona que hablaba inglés. “Resulta que era porque estábamos en vísperas de Nochebuena, era un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena”, manifestó Luis.

“Tengo que decir como un elogio a él que en la calle no lo conoce nadie, primero porque tiene una actitud tan humilde, y segundo porque además ha hecho personajes que no se parecen en nada a él, algunos muy traumáticos, otros de comedia, todo lo hace maravillosamente, pero en realidad es una persona muy afable”, aseguró. También recordó que en una de sus visitas pasó por La Casa del Teatro, donde estaban haciendo una colecta para recaudar fondos.