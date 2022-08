Luis Brandoni: “El radicalismo no tiene una figura presidenciable y no la puede inventar”

El actor y dirigente radical Luis Brandoni conversó con el economista Eduardo Levy Yeyati sobre la actualidad y el pasado del radicalismo, la industria audiovisual y la cultura.

La interna en Juntos por el Cambio está que arde, y es que no solo las reaparición de Elisa Carrió en la escena caldeó los ánimos en la coalición opositora, sino que los cruces y molestias respecto a candidaturas presidenciales de cara al 2023 siguen latentes. En ese sentido, hubo alguien que le bajó el precio a la UCR y aseguró que no tienen un candidato potable para proponer en las elecciones.En concreto, el actor y dirigente radical Luis Brandoni dijo en una entrevista con TN (con el economista Eduardo Levy) que la UCR no cuenta con un candidato potable para proponer en las presidenciales del 2023. Sus dichos probablemente no caigan bien en algunos dirigentes del radicalismo que sueñan con llegar a la Rosada y están trabajando en ello, entre los que destacan: el gobernador Gerardo Morales y el senador Alfredo Cornejo.Incluso, por ese afán de llegar a Balcarce 50 la UCR y el PRO han estado enfrentados y las internas han quedado al descubierto, por ejemplo, con los durísimo adjetivos calificativos, desmerecimientos y cruces que ha tenido el gobernador de Jujuy para con Horacio Rodríguez Larreta.A su vez, los principales líderes de la UCR han admitido que para esta nueva etapa de Juntos por el Cambio, el radicalismo debe tener “más protagonismo”, ya que durante la gestión de Mauricio Macri se sintieron “de relleno” o desplazados.Sin embargo, el propio Luis Brandoni, actor que se afilió al radicalismo en el año 1982, admitió que la UCR no cuenta con la figura presidenciable “y no la pueden inventar”.“El radicalismo en este momento no tiene una figura presidenciable notoria. No la tiene y eso no se puede inventar”, dijo Brandoni consultado sobre por qué es la cara de ese partido que la gente reconoce por sobre otros.“Yo creo que el radicalismo en este momento no tiene una figura presidenciable notoria. No la tiene y eso no se puede inventar, eso aparece o no aparece. En un momento determinado, en los ‘80, el radicalismo tenía un líder partidario que era don Ricardo Balbín, que era indiscutible, y luego se generó, con el trabajo y con la insistencia, el caso del doctor Alfonsín”, reiteró.Y siguió: “Ese fenómeno, más allá de sus aciertos y deficiencias como presidente, es un hombre que me atrevería a decir que tiene casi la estatura de un prócer, porque la gente lo respeta mucho más. Cuando fue presidente de la República ahí fue muy impiadosa la sociedad y sobre todo la oposición”.Y en ese sentido advirtió que este momento del país “es un tiempo de coaliciones” y reflexionó que “el último presidente electo por un solo partido fue el doctor Raúl Alfonsín en el ‘83″.“Solos no podemos más, por muchísimas razones. La coalición en la cual está el radicalismo ha hecho algunos gestos, tiene hechos y un proyecto que me parecen saludables. Soy optimista”, sentenció.