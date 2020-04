Ludovica Squirru vaticinó esta crisis

La astróloga Ludovica Squirru en sus predicciones para este 2020 vaticinó un comienzo de año complicado para la Argentina y con un cambio de paradigmas en la forma de vivir, a continuación un extracto de sus palabras.

“Va a ser duro, va a ser durísimo”, había disparado la especialista en horóscopo chino el 11 de octubre del 2019. “Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga. Estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos”, sentenció la astróloga.

Se puede observar como el coronavirus cambió para siempre la vida de todos los habitantes del Planeta. La forma de salir de la pandemia es colaborando entre todos, siendo empático y pensar el cómo la está pasando el prójimo. En estos tiempos ya la paranoia colectiva se detuvo, para muchos el COVID-19 será sólo una recuerdo y para otros será aprendizaje.

Por Matías Adragna