Luciano Cáceres y Lali González protagonizaron un romántico momento y revolucionaron a sus fans

Los personajes de la ficción de Pol-ka están cada vez más cerca y el público espera impaciente los avances de esta historia

Luciano Cáceres se convirtió en uno de los temas del momento luego de haber protagonizado una escena romántica con Lali González en un nuevo capítulo de La 1-5/18, la novela de Pol-ka. Mimetizados con sus personajes de Rita y Sebastián, estuvieron a unos segundos de darse uno de los besos más esperados por los televidentes.

La 1/5-18 (eltrece) dio de qué hablar desde su estreno. Errores, críticas por las actuaciones y la realidad que muestra estuvieron al servicio de los memes y los comentarios en redes. Sin embargo, lejos de significar algo para la historia, mientras que muchos cuestionaban distintos aspectos de la ficción, otros se fueron enganchando con la trama y con las historias de los actores.

Siguiendo esa línea es que todos sus seguidores estuvieron prendidos del otro lado del televisor, atentos a lo que sucedía entre los personajes de Cáceres y González. Cabe aclarar, para comprender el peso de esta escena, que Rita perdió la memoria y está bajo tratamiento, motivo por el cual se animó a revelarle a Sebastián lo que verdaderamente siente por él.La romántica escena entre Luciano Cáceres y Lali González

“Yo veo cómo me mirás, cómo me hablás. A vos también te pasa algo. Decime que no te pasa nada conmigo ¿Te pasa algo?”, le consultó ella. Del otro lado, Sebastián guardaba silencio. De a poco se fueron acercando, sin dejar de mirarse. Apenas unos segundos faltaban para que se dieran el esperado beso cuando Rita recuperó parte de la memoria y recordó aquellas cosas que la vincularon a él en el pasado.

La declaración de amor al doctor y los momentos vividos la hicieron dar marcha atrás en su relato. “Yo perdí la memoria, esto no vale”, se excusó. Al escucharla, él le expresó: “Qué bueno que estás recuperando la memoria. No te preocupes, esto fue algo de los dos”.

Acto seguido, reconoció haberse “dejado llevar” y ambos continuaron como si no pasara nada. La escena siguió y la novela mostró lo que ocurría puertas afuera del consultorio, donde las parejas de ambos compartieron una incómoda charla.

En cuanto a los seguidores de La 1/5-18, deberán esperar un tiempo más para ver cómo se resuelve la historia de amor entre estos dos personajes. Mientras tanto, se comienzan a vivir reveladores y decisivos momentos en la tira protagonizada también por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzal Heredia. Por otro lado, la ficción está dando sus frutos y promediando 10.5 puntos de rating diarios y peleando mano a mano con Bake Off Argentina y Doctor milagro.