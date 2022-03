Luciana Salazar durísima con Martín Redrado: “Nos odia a mí y a mi hija”

La modelo se despachó con todo en Socios del espectáculo sobre su expareja y el vínculo que tiene con Matilda. Mirá el video.

En un evento Luciana Salazar coincidió con Tomás Redrado, hijo de Martín Redrado, y en una nota con Socios del espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece) aseguró que el encuentro fue muy cálido y dejaron atrás los roces del pasado. Sin embargo, la modelo no guarda los mismos sentimientos haciendo su expareja.

“Con Martín es todo al revés al hijo. Todo lo bueno que hace el hijo no lo estaría haciendo el padre. Mal”, señaló, picante en una nota con el ciclo de las mañanas de eltrece. “Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso”, arrojó, letal.

“Él busca lastimar. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’”, se despachó, sobre el vínculo que tiene con Matilda, su hija.

Así la modelo puntualizó una de las situaciones que más lo enojó. “Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena”, detalló.

“Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender”, lanzó, filosísima.

“¿Creés que se siente como un padre para ella?”, indagó la cronista, pero Luli fue drástica. “No, para nada y menos con las actitudes que tiene”, cerró.