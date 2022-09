Los sojeros le abrieron la puerta a los dólares

La Cámara de Exportadores informó que ya ingresaron divisas por u$s 1075 millones, en tan sólo 72 horas con dólar a 200 pesos.

En los últimos tres días ingresaron divisas por US$1.075 millones a partir de la puesta en marcha del nuevo tipo de cambio temporal de $200 por dólar para el complejo sojero, informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Si bien el total de estas liquidaciones no se reflejan inmediatamente en aumento de reservas del Banco Central, anticipan una tendencia que, se espera, se prolongue durante las próximas jornadas.

El mayor movimiento de granos se vio reflejado en el tráfico hacia el puerto de Rosario, en el que este miércoles ingresaron 1645 camiones con soja, duplicando el promedio diario de la semana anterior (811 camiones).

La Pizarra de precios de la Bolsa de Rosario señalaban este miércoles un precio por tonelada de 69.050 pesos, similar al cierre del martes. Este precio resultaba 5% inferior al fijado para las operaciones del día lunes, en el primer día hábil tras el anuncio del Programa Incremental Exportador, que le otorgó un tipo de cambio especial de 200 pesos por dólar a la exportación de soja y sus derivados, premio vigente hasta el 30 de septiembre. En esa primera jornada, el precio había alcanzado los 72.400 pesos la tonelada, con un aumento del 39% con respecto a la última cotización de la semana anterior ($52.000), antes de la implementación del dólar soja. Con los valores vigentes martes y miércoles, el premio se mantiene en 32,8%.

De esta manera, la liquidación por parte del complejo agroexportador en estos tres días superó el objetivo establecido el domingo, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la medida e informó que el sector exportador se había comprometido a que, en las primeras 72 horas de vigencia de la misma, se produjera el ingreso de US$ 1.000 millones. Y a lo largo del mes de septiembre, la exportación aseguró un piso de US$ 5.000 millones.



La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó este miércoles que las operaciones de compraventa y fijaciones de soja registradas el martes alcanzaron un volumen de 1,34 millones de toneladas, acumulando en los primeros dos días de de la semana 2,13 millones de toneladas. Es decir, que superaron en unas 400 mil toneladas las primeras estimaciones que se dieron en la noche del martes.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, formuló declaraciones este miércoles indicando que “el dólar soja superó las expectativas”. “El campo nos acompaña con ventas récord”, afirmó, por lo que “a este ritmo, esperamos superar los US$ 5.000 millones” previstos como piso para el mes de septiembre.

En tanto, el precio de la soja volvió a caer este miércoles en el mercado de Chicago, en su segundo día de operaciones de la semana, ya que el lunes fue feriado en Estados Unidos. De esta forma, sumó su segundo retroceso consecutivo en la semana, presionado por las grandes ventas de la oleaginosa en la Argentina y por la desaceleración de las compras por parte de China.

El contrato de septiembre de la soja cayó 1,56% (US$ 8,54) hasta los US$ 538,94 la tonelada. A su vez, los contratos a 60 días reflejaron una baja en los precios del 1,09% (US$ 5,60) para concluir la jornada a US$ 508,35 la tonelada.



“Mientras la presión bajista de la cosecha estadounidense impacta sobre los precios, las importaciones de soja de China cayeron un 24,5% interanual, lo que da cuenta de un dinamismo comercial menguante, a la vez que profundiza las pérdidas¨, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario.



“Amén del impulso que se le podría dar a la exportación de grano sin procesar, este auge de negocios les está permitiendo a las fábricas incrementar sus existencias para elevar la molienda y para agilizar las exportaciones de subproductos argentinos”, detalló la entidad.



El sector aceitero venía en siuación de crisis hasta la semana pasada, con altos índices de ociosidad en sus plantas industriales por la menor oferta de soja disponible provocada por la retención de la materia prima por parte de los grandes productores. “Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando la industria en todo su potencial, la capacidad ociosa llega al 41% y en algunas plantas, se eleva al 55%”, informaron CIARA y CEC en base a la situación vigente hasta la semana pasada.

El trigo y Rusia

Por su parte, el trigo saltó 3,31% (US$ 9,74) hasta los US$ 303,69 la tonelada, como consecuencia de la posibilidad de que Rusia revea el acuerdo que permite la salida de granos ucranianos por los puertos del Mar Negro.



Según indicó la BCR, Vladimir Putin comentó que “Rusia y el mundo en desarrollo han sido engañados” al afirmar que el cereal ucraniano que se exporta no está yendo hacia países en desarrollo.



De esta manera, afirmó que “pronto revería los términos del acuerdo exportador firmado en el marco de la crisis ruso-ucraniana, lo que disparó las cotizaciones del trigo, considerando que cerca del 30% del comercio mundial del cereal se exporta desde Rusia y Ucrania”.

Por Raúl Dellatore