Los secretos de los chats de Darío Nieto, el secretario de Macri

Comprometen al expresidente con los créditos irregulares a Vicentin y con la causa cuadernos.

Todo indica que esos textos serán una prueba más de la estafa de la cerealera y de que el propio Macri era quien ordenaba otorgarle créditos a quienes fueron los mayores aportantes de su campaña. También muestran que vigiló, paso a paso, qué pasaba en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Los chats de Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, exhiben que el expresidente monitoreaba la plata que se le prestaba a Vicentin y vigiló, paso a paso, qué pasaba en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Los fiscales federales de Lomas de Zamora esperaban este miércoles el resultado de la aplicación de un software sofisticado, Ufed Plus, al celular de Nieto para terminar de esclarecer algunos de los datos encontrados. Por ejemplo, en el block de notas del teléfono hay una anotación en la que queda claro que Macri le dio la instrucción a su secretario de que llame a autoridades para que le den 10 millones de crédito a Vicentin, cuando la cerealera ya no estaba pagando lo que debía. Además, la orden era esquivar los controles, tanto del directorio del banco como de la sindicatura. En el mismo block de notas figura otra anotación que dice “sus deseos son órdenes. Stornelli ya lo tiene sentado frente a él”, refiriéndose a una declaración del exjuez Norberto Oyarbide. No está claro quién envió el mensaje, pero tal vez surja del nuevo estudio al que se está sometiendo el celular. Este miércoles, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga el desfalco de Vicentin, pidió copia certificado de lo extraído del celular.

Los chats fueron revelados en el programa MinutoUno que conduce Gustavo Silvestre. Provienen de dos pericias que originalmente ordenó el juez Federico Villena en la causa por espionaje ilegal que se instruye en Lomas de Zamora y que ahora pasó al juez Juan Pablo Auge, aunque la investigación la hacen los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide.

Las pericias las hicieron, sucesivamente, la Policía Federal y la Gendarmería que aplicaron al celular de Nieto el software de extracción forense Ufed. Entre las dos pericias hubo algunas diferencias, algo que los especialistas consideran normal, ya que a veces la extracción realizada en un momento o en otro, o por personal diferente, trae pequeñas diferencias en los resultados. No obstante, Incardona y Eyerhabide pidieron entonces que se utilice un software aún más sofisticado, el Ufed Plus. Las diferencias que surgieron, por ejemplo, es que en un caso hay algunos contactos más que en el otro, o que en lugar de un chat aparecen dos. Sin embargo, en ninguno de los dos está el contenido, ya que fue borrado por Nieto. A primera vista, no parece que haya existido un diálogo, sino que sólo se registró el contacto en ese caso.

El secretario de Macri tenía la siguiente modalidad: cuando recibía un mensaje importante, casi seguro del ex presidente o para el ex presidente, lo copiaba en el block de notas, y borraba el mensaje. De esa manera le quedaba como un recordatorio de las tareas que tenía que hacer o algún mensaje que no debía olvidar transmitirle al mandatario. Y justamente lo que extrajo la pericia es lo anotado en el block de notas.

Por ejemplo, la instrucción de prestarle a Vicentin está anotada así: “hablar con Martín Mura por préstamos a Sergio Nardelli por 10 palos”. Ese texto está en el block de notas y por lo tanto no se sabe quién envió el mensaje, aunque es evidente que el emisor fue Mauricio Macri. Y la instrucción parece destinada a Mura, que no era funcionario del Banco Nación, sino ministro de Economía de la Ciudad de Buenos. En el Nación no se lo registra como habiendo tenido injerencia, por lo que, en apariencia, la orden fue que el Banco Ciudad le diera los 10 millones a Vicentin. Cuando este año se hizo el comité de bancos acreedores, el Banco Ciudad estaba entre los que le prestaron dinero a la cerealera y no pudieron recuperarla.

Lo más significativo del mensaje es que la instrucción se completa de la siguiente manera: “que no lo lleven al directorio, ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”. Todo indica que Macri dio la orden ilegal de que se esquivaran todos los controles.

El otro mensaje llamativo es el referido a la declaración de Oyarbide: “sus deseos son órdenes. Stornelli ya lo tiene sentado frente a él”. Es del 8 de agosto de 2018, cuando el exjuez se presentó ante el fiscal. Por el estilo, el mensaje podría provenir de Marcelo D’Alessio, que protagonizaba las operaciones de espionaje y armado de causas. Sin embargo, como el texto está en el block de notas, es imposible saber el origen, al menos por ahora: el emisor podía ser el falso abogado o algún funcionario del Ministerio de Justicia que estuvieron detrás de las jugarretas de aquel expediente. Nieto se aseguró de borrar el mensaje, como hizo con todos los demás. En cualquier caso, es una demostración de que Macri monitoreaba la causa de las fotocopias de los cuadernos y las maniobras que se hicieron en ese expediente.

En el caso de Oyarbide, lo que buscaba el aparato judicial-político de Cambiemos es que se convirtiera en arrepentido,algo a lo que el ex juez no se prestó. Finalmente Oyarbide dijo que durante el kirchnerismo lo instaron a que resuelva una causa sobre enriquecimiento ilícito de los ex presidentes: aseguró que resolución fue correcta, en base a la pericia de los especialistas de la Corte Suprema y que sólo lo apuraron. Los Kirchner fueron absueltos, como ocurrió con las otras dos causas por el mismo motivo, la que instruyó Julián Ercolini y la que investigó Rodolfo Canicoba Corral.

Este miércoles, los fiscales Incardona -actualmente internada por coronavirus- y Eyerhabide esperaban el resultado de la nueva pericia, mientras que el fiscal de Comodoro Py, Pollicita, solicitó copia certificada de los mensajes referidos a Vicentin. Todo indica que esos textos serán una prueba más de la estafa de la cerealera y de que el propio Macri era quien ordenaba otorgarle créditos a quienes fueron los mayores aportantes de su campaña electoral.

Por Raúl Kollmann – Página/12