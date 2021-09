Los ministros bonaerenses pusieron su renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof

La información fue revelada por la ministra de Gobierno, Teresa García. “Es lo que corresponde y ahora el gobernador definirá con qué equipo quiere seguir”, informó. La decisión le marca la cancha a Alberto Fernández, que se encuentra bajo presión para renovar a su gabinete

La ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires reveló en una entrevista radial que todo el gabinete puso su renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof. “Él decidirá”, dijo la funcionaria.

“Pusimos a disposición del gobernador nuestros lugares de responsabilidad. El gobernador tendrá que decidir cuál es su visión de gabinete futuro. Creo que esto es una responsabilidad en general. Todos los funcionarios públicos luego de una derrota, tiene que poner a disposición la renuncia ante quien conduce“, dijo la funcionaria en una entrevista con radio La Red.

“Ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros“, agregó Teresa García. Y afirmó “la derrota no es causada por la cuestión nacional. Tiene que ver con todos. Si algo no funciona y la gente cree que no funciona, la responsabilidad no es de uno solo”. “Hay que hacerse cargo de todo, quien gobierna tiene que hacerse cargo de todo”.

“Se perdió la elección porque hubo una amonestación de la sociedad respecto de las cosas que son imprescindibles. Hay un conjunto de situaciones que llevó a que las personas estuvieran conmovidas emocionalmente, con un componente de bolsillo importante”, indicó García sobre la derrota electoral en las PASO.

Por último, de cara a las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, la ministra destacó que “tenemos la obligación de revertir esto, estoy totalmente convencida que se puede. Estas derrotas tienen que ver con la situación económica y otra política”.

“La verdad es que hay que saber interpretar lo que le pasó a la sociedad después de la cuarentena. El enojo y el malestar también fue generado por una pandemia que no es exclusiva de este país. Los oficialismos en el mundo han perdido los procesos electorales”, concluyó García.