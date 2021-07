Los consejos de Nancy Pazos a Victoria Tolosa Paz para enfrentar a Diego Santilli: “Ojo que le sale bárbaro hacerse la víctima”

“Yo no te hubiera elegido nunca como primera candidata en la provincia de Buenos Aires”, le manifestó la periodista Nancy Pazos a la precandidata a diputada nacional bonaerense desde el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. Se lo dijo cuatro minutos después de que la saludara en una entrevista radial que comenzó sin diálogo estrictamente periodístico. Hablaron de cuando la dirigente escuchaba su programa en 2002, de Pepe Albistur, el empresario y pareja de Tolosa Paz, titular del Consejo de Políticas Sociales y concejal de La Plata, de los despachos de ministros. La periodista recordó cuando acompañó a su ex marido, Diego Santilli, a su primera oficina ministerial luego del acto de asunción en 2009 en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras ese preludio en tono amigable, Nancy Pazos le confesó que no la hubiese elegido como primera candidata en la provincia de Buenos Aires. La entrevista en el programa Ruleta Rusa por Rock and Pop escondía un detalle: la periodista es la ex pareja del principal adversario político de la entrevistada en las próximas elecciones de medio término. El incordio duró poco. La explicación tenía estrecha relación con su experiencia personal. “Básicamente -argumentó-, porque vas a tener que enfrentar, cuando pasen las internas, seguramente a Santilli, y si no a Manes. Diego tiene un montón de características personales, vos lo conocés además también. Una de las características es que le sale bárbaro hacerse la víctima. A tal punto de que cuando estuvimos juntos, se terminó yendo de casa. Fue todo un desastre. Pasó hace un montón de tiempo y ya está todo más que bien. Pero, la verdad, yo fui abandonada, dejada, me engañó con otra, se fue, se casó al poco tiempo y después yo terminé siendo la villana de la historia, lo cual es una cosa increíble. Tiene esa capacidad. Yo te veía a vos en la tele. Tenés un discurso fuerte, pujante, vas para delante. ‘Yo no sé si es’, pensaba. Gollán es como más tranquilo. Vas a tener que ir moderando tus formas a ver si terminás siendo la villana de la película vos también”.

“Es cierto que yo soy muy aguerrida en la defensa de lo que creo -contestó la dirigente-. Hay gente que me dice que soy moderada para un proyecto político con el que he tenido mucha necesidad de enfrentarme éticamente y discursivamente. Por supuesto que soy una persona que ellos han puesto enfrente para ponerle voz al proyecto político. Personas que han elevado el tono: me queda el recuerdo de la discusión con Avelluto mandándome a hacer las compras, Fernando Iglesias burlándose porque ‘me hubieses traído a Artemio (López)’. Hubo una cantidad de situaciones mediáticas que quizás reflejan a esta Victoria Tolosa Paz muy aguerrida y muy combativa, que lo soy cuando lo tengo que ser. Pero por supuesto discuto desde el marco de la política en un tono, en la medida de lo que pueda, sin levantar la voz. Lo que pasa es que no es habitual esto en el ring televisivo. Es muy difícil poder explicarle a Fernando Iglesias qué proyecto de país queremos construir. Supongo que con Diego ese marco va a ser más fácil. Lo que le va a pasar a Santilli con Tolosa Paz es que no se va a poder desmarcar tan fácil de hacernos creer a los bonaerenses, primero, que él es bonaerense, segundo que este intercambio de domicilio lo tiene que explicar él, no lo tengo que explicar yo. Yo nací en La Plata y soy cabeza de lista de una provincia que la vengo recorriendo hace más de veinte años”.

Pazos le retrucó que la discusión del domicilio es un debate corto. Tolosa Paz aceptó la devolución pero adjuntó un concepto de ideología de fondo. “Yo sé que Axel Kicillof y Daniel Scioli nacieron en la Ciudad de Buenos Aires. Uno fue gobernador y otro es hoy el actual gobernador. Lo que nunca vimos en una campaña de medio término es que quien tendría que haber venido a la provincia a defender lo que hizo como gobernadora se fue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… Están aspirando al mismo cargo: diputados nacionales de un espacio. Ellos dicen ‘el espacio nos necesita’. Acá lo que llama la atención es el cruce notorio porque ninguno de los dos puede sostener el proyecto político de Macri. Ese es el problema que están teniendo tanto Diego Santilli como la ex gobernadora Vidal. Lo que van a tener que explicar es: ¿qué piensan hacer de la Argentina? ¿Qué piensan hacer en esa Cámara de Diputados? ¿Ir hacia la Argentina que nos dejó Macri? ¿Piensan en la teoría del derrame? ¿Piensan realmente que no hay una Argentina productiva e industrial?”, cuestionó.

Tolosa Paz adoptó, tras un comienzo más informal, un discurso afín a la coyuntura política. “Diego Santilli defendió a ultranza el proyecto político y económico de Mauricio Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta. Lo que le queremos decir a la ciudadanía es que son lo mismo. ¿Por qué elegimos abrir nuestro ciclo electoral y presentar la lista en una pyme, en una fábrica de Escobar? ¿Porque era un hecho de marketing? No. Lo hicimos en el corazón de un proyecto industrial. La Argentina necesita desarrollarse para generar trabajo, que es lo que hoy no hay como quisiéramos”, expresó.

Lo nombró para establecer una diferencia de forma. La oposición lanzó el espacio renovado bajo el nombre “Juntos” en un club hípico de City Bell. “Cambiemos nunca podría haber elegido una pyme porque destruyeron 225 mil empleos privados en cuatro años. Nosotros hubiéramos tenido una situación tremenda en pandemia si no fuese por la batería de medidas y de recursos que le dimos al sector privado. Esto ellos lo saben, por eso eligen tratar de tapar lo que hicieron cuando fueron gobierno. Nosotros vinimos acá a contarles que Diego Santilli es parte de ese proyecto económico y político. Cada uno viene con derecho de inventario”.

La precandidata por el Frente de Todos advirtió, rápido, que su posición podía ser rebatida y expuso: “Alberto y Cristina han tenido mucho tiempo posiciones diferentes, pero los dos pueden dar cuenta de qué bancaron en sus proyectos políticos anteriores. Cristina tiene a quien fue su ministro de Economía, con aciertos y errores. Pero Axel Kicillof es gobernador y fue ministro de Economía de la gestión de Cristina”. En su discurso, había diagramado el escenario para cuestionar la intención de no asociar a la nueva fórmula opositora con la gestión del ex presidente Mauricio Macri: “Santilli pareciera que no quiere hacerse cargo de que fue vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del proyecto político de Macri, pareciera que no quiere contar qué hizo Macri y Vidal no quiere contar qué hizo ella en la provincia de Buenos Aires. Primero pongamos las cosas claras y luego discutimos qué proyecto de provincia pensamos”.

“Igual te digo una cosa -apuntó Nancy Pazos antes de hablar de Santilli-. No sabés lo bien que sale de todas esas situaciones. Ustedes tenían uno parecido que era Scioli, que también hacía como ‘ole’ a muchas de las cosas. Pero bueno, veremos ahí la capacidad de todos ustedes para poder meterlos concretamente…”. Victoria Tolosa Paz interrumpió para decirle que Santilli no es su preocupación. Tampoco Manes. ¿Por qué? “Porque nuestros ciudadanos y ciudadanas no son tontos -expresó-. Y perciben perfectamente, por más que nos quieran vender nuevamente una campaña de marketing: el pelo rojo o colorado del Colo. Discutamos ideas, discutamos cómo sale la provincia adelante. Tenemos niveles de pobreza e indigencia muy importantes.

Nancy Pazos: —Yo te puedo asegurar que si te vas a comer un asado con el Colo la pasás bárbaro. Te cagás de la risa.

Victoria Tolosa Paz: —No, seguramente. Pero yo quiero saber, más allá del color de pelo que tiene, qué piensa Santilli.

NP: —Es que no piensa. No, no, no. Entendé esto.

VTP: —Ah, ¿no piensa?

NP: —No, no es que no piensa. Son estos chicos más jóvenes… Yo tengo la misma edad pero había sido formada políticamente previamente que en realidad no está con Alberto Fernández porque se llevaba mal en lo personal y terminaron cerrando una lista horriblemente una vez. Se pelearon en un cierre de listas y por eso no terminó siendo kirchnerista. Esto te lo puedo asegurar. Hay una camada de dirigentes políticos muy formados en la década del noventa en donde van para un lado. Pará, te digo. Lo tienen ustedes también. Sergio Tomás (Massa) podía haber estado del otro lado también. Atención.

TP: —Quienes no me conocen por lo menos partimos de un piso de discusión que es de dónde viene Victoria Tolosa Paz, qué ha hecho toda su vida y por qué creo necesario elevar la discusión en donde el marketing político les ha dado resultado. Yo lo invito a Santilli en lugar de que me tuitee el color de pelo que lo veo todos los días, discutamos la provincia de Buenos Aires, discutamos qué han hecho ellos con Vidal. Porque tuvieron posibilidad de gobernar. No es que nos vienen a contar algo que nunca sucedió. Gobernaron cuatro años: discutamos qué hicieron, cuál fue el modelo productivo de la provincia, cómo esa reactivación productiva empieza a dar señales en esta gestión y con pandemia, Nancy. Dejemos de lado el globo, el color de pelo, pongámosle contenido.