Lisandro Enrico: “La construcción de un frente de frentes siempre está latente”

El senador provincial asumió como presidente de la Convención de la UCR de Santa Fe. No le cierra la puerta a una alianza con el PRO y el socialismo.

Lisandro Enrico es, desde el pasado viernes, presidente de la Convención de la UCR santafesina. Al senador del sur de la provincia le tocará conducir el partido de cara a la definición de la estrategia electoral que empleará este año. Rodeado de las principales figuras del radicalismo local, asumió y prometió desarrollar una “agenda moderna”. En diálogo con Letra P, no le bajó la persiana a la chance de armar un frente con al socialismo y el PRO. “Es un camino de construcción que siempre está latente”, afirmó.

-¿Cuál es el desafío más cercano del radicalismo provincial?

-Reactivar su funcionamiento partidario en el ámbito de la construcción de lineamientos políticos, de elaboración de propuestas, formación de cuadros militantes, establecer una agenda moderna, actual para el país y la provincia. Además de la discusión y definición del marco electoral dentro del cual el partido va a estar.

-A principios de año, un sector de la UCR pidió con fuerza un frente de frentes. ¿Cuál es su postura?

-Siempre tuvimos la vocación frentista. Un grupo mayoritario hizo los esfuerzos políticos para enhebrar a varios partidos en una misma propuesta santafesina para las próximas elecciones, pero eso necesita de las otras fuerzas. Si eso no se da, la propuesta queda en ese marco. Si bien fue una invitación que se hizo desde la UCR hacia otras expresiones, como el PDP, el socialismo, la fuerza CREO del intendente (Pablo) Javkin, el PRO, no se dio porque no lo vieron oportuno los otros partidos. El radicalismo entonces vuelve hacia adentro a discutir su estrategia electoral.

-¿Ya caducó la chance?

-Fue difícil sostener en los últimos meses en función de las opiniones vertidas por algunos dirigentes, pero es un camino de construcción que siempre está latente. Lo veo muy difícil, aunque hay que seguir analizándolo.

-Se habló de la distancia ideológica entre la UCR progresista y el PRO. ¿Es insalvable?

-Lo que hay es el desafío de construir una agenda santafesina que podamos sostener diversos partidos en el ámbito nacional. Como hombre de la democracia, no veo imposible una construcción de esa naturaleza siempre y cuando se dé entre partidos políticos. Obviamente va a haber diferentes miradas, de hecho, las hay dentro del Frente Progresista, pero cuando hay un objetivo común algunos tópicos importantes que son de común acuerdo, no empañan ese objetivo. Como radicalismo, hemos sido parte del Frente desde sus inicios y ahí convivían fuerzas de distinta índole y que nunca habían estado en conjunto. Pero funcionamos dentro del marco de un proyecto.

-¿Hay un presente y futuro diferente dentro de la UCR santafesina?

-Somos un partido con mucho dinamismo, con mucha juventud, eso es a lo que se apuesta. También rescatando las figuras históricas, pero tratamos de incorporar nuevas caras y energías. Hay un despliegue territorial muy fuerte de gente joven, que son los que queremos fortalecer desde la Convención. Temas que la sociedad espera, muchas veces donde el Estado no tiene idea. Vamos por una agenda moderna en seguridad ciudadana, medio ambiente, adicciones, diversidad y género.

-¿Cómo evalúa el gobierno de Omar Perotti?

-Es un gobierno que está en modo combate permanente, con pocas ideas, poca agenda, con falta de capacidad para relacionarse políticamente con la oposición. No puedo hacer una buena evaluación de la gestión de Perotti.

Por Pablo Fornero – Letra P