La Argentina se debate entre supuestas Libertades que faltan y “Republicanos” que reclaman por una República en la que nunca creyeron ni respetaron. Cuando la realidad es como sacamos el país adelante con políticas activas y resolvemos los problemas concretos a las personas que sufren el flagelo del Hambre y la indignidad.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Libertad y República? Esta es pregunta que hoy debemos hacernos cuando un sector de la Argentina agrietada tiene como premisa el monopolio auto declarado de la defensa de dichos valores ante lo que ellos llaman “Populismo”.

Ante todo desde estas líneas queremos aclarar que ninguno de los dos conceptos se pueden efectivamente realizar si no es en el marco del Sistema Democrático. Esto no es un detalle menor, porque un grupo pequeño pero muy poderoso, de los que hoy levantan la Bandera de la Libertad y la República, fueron los grandes ganadores en la última dictadura Cívico Militar.

Cuando dichos grupos de poder concentrado (económico, político, mediático) nos hablan de República se refieren ante todo a la División de Poderes. Pero lo que ellos defienden realmente es una división meramente aparente, en donde cada uno de los factores de poder simula independencia recíproca, en tanto que todos coinciden en la defensa de los intereses de los mencionados grupos de poder concentrado. Es por eso que dicha simulación perfectamente puede llevarse a cabo tanto bajo una Democracia Oligárquica como bajo una Dictadura Militar. ¿O acaso en el marco de la última Dictadura no habían “tres poderes”: la CAL – Cámara de Asesoramiento Legislativo –,el Ejecutivo y el Judicial?

La cosa se presenta más compleja cuando el poder político pasa a representar, incluso solo parcialmente, los intereses populares. En ese momento, la dichosa “División de Poderes” se convierte en papel picado para los sectores dominantes, y es el Poder Judicial, que no va a elecciones mientras exige hipócritamente absoluta alternancia al “sector político”, el que acude en defensa de los “intereses creados” interviniendo directamente en los asuntos de los restantes poderes, constituyéndose en “máquina de impedir” derechos y transformaciones. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante la última presidencia de CFK.

Algunos sin duda tienen añoranzas de ese tipo de “República” de falsa “División de Poderes”. Otros un poco más sofisticados, se basan en el concepto del libro “Diálogos de Platón”. Sócrates define un modelo ideal de organización Política, una Ciudad jerarquizada. Según la naturaleza de los Hombres que la componen, debe ser Gobernada por aquellos que han accedido al conocimiento de la verdad y el bien.

Son estas definiciones que dejan completamente en fuera de juego a las mayorías. Son, por lo tanto, totalmente incompatibles con cualquier definición moderna del concepto “Democracia”. Aquella que no restringe el derecho al voto a nadie por su clase social, sexo, etnia o color de piel. Algunos todavía hoy no pueden soportar, que un día domingo cada dos años, todos valgamos lo mismo y no en una cuestión vana sino en la posibilidad de elegir, a quienes nos Gobiernen. Incluso cuando todos sabemos que “los mercados votan todos los días” como decía Soros. Nos recuerdan a la “denuncia” que en su momento hicieran Margaret Thatcher y Ronald Reagan contra la “dictadura de las mayorías” refiriéndose a la Asamblea General de la ONU.

La República que conocemos, a partir de 1853 en la Argentina es la que nos da nuestra Constitución que – con todos las diferencias y las modificaciones que recibió, las cuales algunas de ellas son cuestionables – define claramente la forma de República que asumimos. Esta siempre depende de una elección donde se elige el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Judicial de forma indirecta a través de estos dos Poderes, pero siempre por delante debe estar el Sistema Democrático.

Hasta hace muy poco, para la derecha antidemocrática, las elecciones era un proceso invivible. Porque más allá de que luego muchos Políticos incumplieran con su contrato electoral, el solo hecho de que los sectores populares pudieran obtener un triunfo, ponía en jaque a la Democracia para unos pocos y volvía en cierta manera impotente a los sectores dominantes.

Esto era así desde 1916 hasta 2015, cuando las elecciones eran libres y no había ningún tipo de proscripciones. Pero a finales del 2014 se produce en la Argentina algo inesperado: la derecha que poco cree en la Democracia – por no decir nada – logra el “concurso” de la UCR, primer Partido de Masas Popular de la Argentina, que venía de defección en defección desde el 2001, para que ingrese a la Alianza con ellos prestándoles su Estructura Nacional. Así fue como la Alianza Cambiemos, que llevó como candidato uno de los Hombres de “Empresa”, gran ganador de la época Militar y del proceso Menemista, llegó al Gobierno en elecciones limpias desde 1916 por vez primera. Se produjo entonces la paradoja que el Partido que había nacido para combatir este tipo de Política y Personajes, 100 años después, pasa a formar parte de lo que combatió en toda su existencia.

¿Qué es Libertad para los Sectores Dominantes? Podríamos dar muchas explicaciones, pero como decía el Dante, para que nos entiendan hay que dibujar el concepto. En este caso no lo dibujaremos, sino que lo rescataremos de un programa televisivo. A pocos días de ganar Mauricio Macri las elecciones, es invitado a uno de los programas de televisión abierta más populares de la Argentina, ese programa que lleva el nombre de pila de la conductora “Hola Susana”, desde ya el programa de la inefable Susana Giménez. Esta en un momento le hace la Pregunta del “Millón”: Mauri – este el trato afable entre la conductora y el Presidente electo –, ¿cuando vos asumas vamos a poder comprar la cantidad de Dólares que queramos? Ante la respuesta positiva de “Mauri”, la conductora explotó exultante. Es que estos sectores que nunca tuvieron que padecer la falta de Libertad, creen que esta solo pasa por lo Económico.

Para los Liberales, la Libertad es un fin en sí mismo, definición que pone en el centro de todo a la Libertad Individual. Para los Radicales Yrigoyenistas su concepto de Libertad deviene de su adhesión al Krausismo: la Libertad es un medio para lograr la dignidad del Hombre. Para los Peronistas la Libertad solo se puede dar en un contexto de Justicia Social.

Los que hoy salen a la calle a gritar por “Libertad de Prensa”, que en ningún momento estuvo o está en peligro, más bien piden, muchos sin darse cuenta por la “Libertad de Empresa”. La libertad de expresión últimamente solo estuvo en riesgos por las escuchas de los Servicios de Inteligencia macristas, que puso en peligro todo el Sistema de Libertades.

Pero si la pregunta es si en la Argentina alguien tienen sus Libertades restringidas, la respuesta es SI. Lamentablemente son millones, las Argentinas/os y sus hijos que todos los días tienen que acercarse a un establecimiento, con su recipiente para que le den comida. NO saben que van a comer hasta que le sirven. La “libertad de elegir” tan cacareada por nuestros liberales sencillamente no existe en la realidad sin respaldo en dinero “contante y sonante”. Por eso, casi siempre los platos de los pobres son a base de harinas, aceites, azucares, que potencian enfermedades de base.

Como tampoco pueden elegir que ropa ponerse o calzado, van a los Roperos Comunitarios, donde le entregan la ropa que hay, o el calzado que como la ropa es donada por gente que no la utiliza más.

La Disyuntiva Argentina es construir un País con Libertades Reales o continuar con la decadencia de los falsos valores de la falsa República. Sin embargo, esto solo se puede hacer si las grandes Mayorías están plenamente integradas al Sistema Democrático. Y cuando digo Sistema Democrático, no digo solo votar una vez cada dos años porque como dijimos los sectores dominantes votan todos los días. Votan al subir el Precio de los Alimentos, al hacer corridas cambiarias y bancarias contra nuestra moneda y sistema de pagos. Votan al solicitar préstamos impagables, en connivencia con funcionarios inescrupulosos, que luego no devuelven y apelan a la Libertad de Empresa y la Propiedad Privada. Esa deuda la tiene que pagar finalmente el que va con su recipiente a que le pongan comida.

La Democracia, la Libertad y la República, solo serán realmente vigentes, si los Gobiernos apelan a la Dignidad Humana y la Justicia Social. Solo con esto y con un oído en el Pueblo y otro en la Constitución, reconstruiremos los valores de una verdadera Democracia y esta siempre deberá ser acompañada, por la austeridad de sus Gobernantes.

Fernando A. Cantero – Diputado(MC)

La verdadera libertad Individual no puede existir sin seguridad e Independencia económica. Las personas que tienen hambre y no tienen empleo son la materia de la que están hechas las dictaduras.

Franklin D. Rooselt