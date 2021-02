Leticia Siciliani relató su experiencia en una playa nudista

Después de haber subido una foto en bikini, la actriz contó que le encantó haberse animado a ir a una de estas particulares playas.

En bikini y sexy, así se mostró Leticia Siciliani en Instagram. Esta postal fue el puntapié para que la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) se animara a contar cómo fue haber ido por primera vez a una playa nudista.

“¡Fallé! No me desnudé porque me dio cosa el tema de las fotos. Tipo ‘eh Masterchef, ¿te sacás una foto?´, y yo ahí con mis pasitas de uva”, expresó, divertida, remarcando que no se animó a sacarse la bikini.

Sin embargo, subrayó que la experiencia le pareció increíble. “Me pareció alta experiencia. Volvería, sin dudas, porque la gente es súper tranquila, está muy en la suya y disfruta de sus cuerpos como debería ser”, reflexionó.

Eso sí, antes de cerrar también detalló cuáles fueron las situaciones que no le gustaron tanto. “Aunque ya cuando hay alguno haciendo pis al lado o jugando con las bolas… Bueno, esas cosas son un poco shockeantes”, admitió.