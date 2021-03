Leticia Brédice recordó a qué actor le pidió permiso ”para meter mano”

La actriz habló de su vuelta a la TV con una ficción de Polka, de la polémica ficción sobre Maradona en la que tiene un papel y de su flamante romanc

Con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, Leticia Brédice se prepara para volver a la pantalla chica después de varios meses de inactividad. Bajo las órdenes de Polka, la actriz habló sobre su nuevo desafío, su rol en la polémica serie de Diego Armando Maradona y sobre el candidato que conquistó su corazón.

“Voy a trabajar en esta institución. Voy a grabar la novela 1518, de Polka. Contenta porque los actores volvemos a trabajar. Es muy difícil porque hay que mantener una distancia… Yo trabajo con el cuerpo y expongo mi salud al acercarme a mis compañeros en las escenas, pero si planteás todas las escenas a dos metros apago la tele, no hay verdad”, comentó la rubia este mediodía en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a cómo vivió el año de pandemia, Brédice hizo hincapié en los daños colaterales del aislamiento. “Nos metieron en la cabeza tanto miedo pero hay que aprender a convivir con esto. Nos está haciendo mal humanamente. Hay una televisión policía de la gente, de la vacuna… Siento un grado de tristeza muy grande. Por el tema protocolo la gente ya no te mira, no se acerca, no sabe si darte un beso o no. Mi hijo se encerró y le pido por favor que salga, que se revincule con otros chicos. Cortarse en el amor, en el abrazo, no es bueno. Siento una invasión de tristeza, pelea y lucha en el ambiente que no esta buena”, opinó.

Una secretaria de Coppola de ficción

Tras revelar que en la nueva serie compartirá escenas con Maxi Ghione y con Yayo, Leticia habló de su personaje. “Somos un grupo de mujeres que están en una villa miseria. Empezamos el 15 de abril las grabaciones, así que seguramente se verá pronto al aire”, señaló. Sin embargo, hay otra ficción pendiente en la que la actriz participó, la serie de Diego Armando Maradona para Amazon Prime Video. “El trato que tuvimos fue espectacular. Todos tuvimos un motorhome por actor. La serie es fabulosa. Mi rol es una secretaria de Guillermo Coppola.”, confesó la actriz, quien viajó a Nápoles para rodar algunos capítulos.

Con respecto a esta ficción, Brédice se refirió a la polémica que persiste en torno al personaje de Claudia Villafañe: “Es una lástima que no la pasen. Yo respeto mucho a las chicas y a Claudia pero prefiero no referirme a lo que les pasa a ellas como personas. Julieta Cardinali (que interpreta a Villafañe) está divina y cuenta muy bien la historia. La historia está contada por buenos actores y cuando es así no hay malos y buenos, se cuentan escenas y situaciones”, aclaró

Minutos después, la artista hizo referencia a su presente sentimental y, si bien confirmó que está en una nueva historia de amor , no quiso revelar la identidad del candidato en cuestión. “No te voy a contar quién es porque no quiero que se me pinche pero estoy muy bien”, reveló mientras confesó que el mejor rubro para enamorarse es el de los músicos.

Su comentario trajo una pregunta obligada sobre su pasado amoroso. Tras confesar que no salió con muchos actores, la protagonista de éxitos como El elegido recordó su relación de cinco años con Germán Palacios. “Con German salí mucho tiempo, fui muy fan de él. Estaba más fuerte que un Scania, todavía está muy fuerte”, bromeó, entre risas.

Luego, Leticia contó que fue ella quien dio el primer paso. “Hicimos una escena en Sin condena muy jugada, donde le pedí permiso y disculpas de antemano. Creo que aproveché un poco y le metí mano. El se dejó, nunca puso un freno. Cuando volvíamos en el micro de grabar, yo me senté al lado y el estaba re serio. Le pregunté a dónde iba, me dijo que a la casa de un amigo y me invité. Estuvimos cinco años juntos. El también es músico”, indicó.

Su comentario sobre las escenas incómodas llevó al conductor del ciclo a indagar sobre si alguna vez a lo largo de su carrera sufrió algún tipo de acoso. “Me sentí incómoda con un compañero en Cenizas del paraíso. Terminó la escena, él me acarició y yo le dije: ‘No. Cuando dicen corten esto se frena’”, relató. Mientras las angelitas querían saber de quién se trataba, Leticia advirtió: “No era Leo Sbaraglia, si hubiera sido él no le hubiera dicho que no”.