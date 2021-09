Le Pen e Hidalgo aspiran a ser las presidentas de Francia a partir de 2022

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa; y Anne Hidalgo, alcaldesa de París autodenominada socialdemócrata, confirmaron este domingo su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia. Las encuestas sitúan a Le Pen en una segunda vuelta, mientras que Hidalgo primero debe ganar la nominación del Partido Socialista. Entre tanto, existe la posibilidad de que el actual presidente Emmanuel Macron se vuelva a postular.

La ultraderechista Marine Le Pen confirmó su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia que se llevarán a cabo en 2022. Este domingo cedió el mando de su partido Agrupación Nacional a Jordan Bardella, un diputado de 25 años.

En un discurso que pronunció desde el sureste del país galo, Le Pen afirmó en referencia a Bardella: “veo aquí un magnífico símbolo para nuestro movimiento. La marca de nuestra confianza en la juventud de nuestro país”.

Entre sus principales propuestas como candidata presidencial está el control de la inmigración. Para ello, Le Pen planea organizar un referéndum para consultarle a los franceses sobre posibles restricciones contra los migrantes que entren a Francia, limitar la adquisición de la nacionalidad gala y expulsar a quienes no han regularizado su estadía en el país.

Aunque sus críticos han señalado que la ultraderechista está estigmatizando a las comunidades musulmanas que viven en Francia, Le Pen se refirió otra vez a lo que catalogó como las “partes de Francia que han sido talibanizadas” y prometió ser dura con eso.

“En Francia, los franceses tienen derecho a vivir como franceses. Los delincuentes franceses irán a prisión y los extranjeros al avión”, sostuvo para explicar un proyecto de ley sobre inmigración que asegura presentará este mismo año.

Le Pen también aprovechó su discurso para criticar al presidente Emmanuel Macron por su manejo de la pandemia del Covid-19. Por ejemplo, se distanció del pase sanitario contra el que miles de franceses han protestado desde hace nueve semanas.

Desde mediados de esta semana, Le Pen le aseguró al medio ‘Le Figaro’ que si llegase a ganar las presidenciales de 2022, nacionalizaría las autopistas francesas y privatizaría los canales de radio y televisión públicos.

De momento, las encuestas sitúan a la líder de la extrema derecha en una segunda vuelta junto al actual presidente Emmanuel Macron, quien no ha confirmado si aspirará o no a una reelección. Pero Le Pen ya perdió contra Macron en las presidenciales de 2017 y su partido tuvo un fuerte revés en los comicios locales de 2021, al no ganar en ninguna región.

Además, Le Pen puede no ser la única candidata de la derecha, pues también podrían aspirar el periodista Eric Zemmour, quien sería un gran rival a derrotar luego de la fama que ha alcanzado en la ultraderecha por sus diatribas contra los musulmanes. También está la derechista Valérie Pécresse, presidenta de la región Île-de-France (donde está París) y quien se ha opuesto a hacer alianzas con Le Pen. Y ellos no son los únicos candidatos a vencer.

Anne Hidalgo, la alcaldesa socialista de París, se suma a la disputa por el sillón presidencial

Otra mujer aspira al Palacio del Elíseo: Anne Hidalgo. Quien es la alcaldesa de la ciudad de París desde 2014 anunció su candidatura presidencial este domingo desde la ciudad de Rouen, en el norte de Francia.

Para la candidatura oficial todavía necesita ganar la nominación del Partido Socialista, aunque es la gran favorita de esta colectividad.

Durante los años que ha gobernado la capital francesa, se ha caracterizado por sus propuestas ecológicas, que han beneficiado por ejemplo a los ciclistas y a los espacios verdes parisinos.

Dos de sus principales éxitos como alcaldesa fueron visibles internacionalmente. En 2015, y bajo su mandato, París acogió a la histórica cumbre COP21, en la que cientos de países pactaron el acuerdo climático que aspira a reducir las emisiones de gases de carbono. Otro de los logros en los que participó fue en la candidatura que ganó la capital francesa para albergar los Juegos Olímpicos de 2024.

Pero los siete años que lleva Hidalgo en el cargo no han sido del todo fáciles. Uno de los mayores retos que ha enfrentado fue la serie de ataques terroristas de 2015 que marcaron la historia de Francia, el incendio de la catedral de Notre-Dame en 2019 y la crisis desatada por la pandemia de Covid-19.

Si su partido le da el aval que necesita, Hidalgo se medirá en las urnas contra Le Pen.