Le otorgaron la prisión domiciliaria a Amado Boudou

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 4. El Servicio Penitenciario Federal lo trasladó minutos antes de las 23 de ayer a su departamento del barrio porteño de Barracas

La Justicia le otorgó finalmente la prisión domiciliaria a Amado Boudou. Tras los reiterados reclamos de su defensa ante la Corte Suprema por el alto riesgo que supone para la población la posible propagación del Coronavirus, el tribunal que condenó al ex vicepresidente en la causa Ciccone, le dio el beneficio en la noche de este lunes. Los jueces basaron su decisión en el “contexto de emergencia sanitaria mundial”, argumentaron que la sentencia no está firme, que el ex funcionario siempre estuvo a derecho y que es el único sustento de su esposa y de sus dos hijos.

En esta oportunidad y luego de haber solicitado un estudio ambiental, el juez de feria Daniel Horacio Obligado hizo lugar al pedido que los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rua habían interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia y que el presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz había derivado al Tribunal Oral Federal número 4.

Si bien Boudou pretendía obtener la excarcelación y la nulidad de todo el proceso, su defensa también había manifestado la voluntad del ex vicepresidente de ofrecer las garantías de resguardo en una eventual prisión domiciliaria. Para el juez Obligado “la falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Boudou y el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid 19, aconsejan morigerar el encierro dispuesto”. Ahora Boudou seguirá detenido pero en su domicilio, bajo el “Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica”. Esto significa que deberá usar una tobillera electrónica durante su prisión domiciliaria.

Para el magistrado “la emergencia sanitaria de pandemia Covid-19 incrementa los riesgos personales” de Boudou “en relación a su núcleo familiar conviviente”. En su resolución consideró que es el único sustento de su esposa e hijos. Lo explicó de la siguiente manera: “Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo (lo cual surge del informe socio ambiental). En estas condiciones, el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”.

Además, el juez destacó que el ex funcionario siempre estuvo ajustado a derecho, nunca entorpeció la causa ni intentó fugarse. Para el camarista, Boudou “viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuesto y también registra Conducta 10”.