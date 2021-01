Le dieron el alta a Fernando Cáceres y su mujer compartió la noticia en las redes sociales

El exfutbolista estuvo internado con un coma farmacológico en una clínica de Morón. Su familia no brindó mayor información pero contó que la situación era muy delicada.

Después de varios días con un cuadro muy complicado, Fernando Cáceres recibió el alta y pudo volver a su casa con su familia. El exfutbolista había estado en una clínica de Morón con un coma farmacológico aunque se desconocen los motivos de la internación.

En las últimas horas, su mujer, Cynthia Mussa, dio a conocer que el Negro se había recuperado y compartió una tierna foto en sus redes sociales. “Gracias a Dios en casa…”, escribió llena de felicidad.

Gracias a Dios en casa…. pic.twitter.com/iYrxRLtUo8 — Fernando Caceres (@MussaCynthia) January 11, 2021

Cáceres, de 51 años, fue baleado en la cabeza en noviembre de 2009 y estuvo en estado muy crítico. La bala la fracturó la base del cráneo y perdió el ojo derecho.

Lograron salvarle la vida, pero pensaron que quedaría en estado vegetativo. “En su momento supe tener todos los pronósticos en contra. Los médicos pensaban que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, pensar, nada. Tenía todo en contra. Prácticamente ni vivir”, explicó Cáceres.

Sin embargo, decidió no rendirse y día a día fue dando nuevos pasos. Hasta que en 2015 empezó a cumplir ese sueño de volver a camina. “Cuando pasó la primera vez, estaba solo. Lloré todo el día, y no lo podía creer. Era una situación que yo esperaba para más adelante, pero lo hice y salió”, dijo y agregó: “Decidí hacerlo, me levanté y lo hice”.

“Nunca dije ‘por qué a mí’. ¿Por qué a mí no?’ Puede tocar y me tocó”, aseguró Fernando Cáceres, quien le mandó un mensaje a las personas que le dispararon. “No siento nada contra ellos. Deseo que puedan vivir lo mejor posible. Yo los conocí a los chicos. En el momento en el que sucedió el hecho, el mayor tenía 16 años. Ese fue uno de los que disparó. Pero no hay tiempo para el rencor, no necesito eso. Necesito que ellos estén bien y que consigan para su vida lo que busquen, otra cosa no se puede decir. No estoy para juzgar a nadie, estoy para vivir y nada más”, completó.

“Ya borré ese episodio de mi cabeza. Trato de vivir día a día y ser feliz”, insistió el exdeportista, mientras que dejó en claro: “Soy de la constancia de seguir viviendo y seguir haciendo las cosas bien. Si no es para estar feliz, no vivo. Para amargarle la vida a los demás y a mí, ya no tengo tiempo. Tengo 50 años y no sé hasta cuándo voy a vivir, pero voy a ser feliz”.

También les habló a aquellos que no están pasando un buen momento. “La vida es muy linda para vivirla y disfrutarla. Hay tiempo para todo. Si la gente está en una situación mala, que se levante y se despierte, que sepa que vivir siempre es bueno. Pido que la gente se despierte y que viva”, resaltó.

Cáceres jugó en Argentinos Juniors, River, Zaragoza de España y Boca Juniors, entre otros equipos. Formó parte de la selección argentina y disputó el Mundial de Estados Unidos 1994.