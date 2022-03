Lázaro Báez: “Si a Cristina no le gustaba, no tendría que haber ido a buscar a Alberto”

El empresario amigo de Néstor Kirchner sorprendió y respaldó al Presidente en medio de las diferencias dentro del oficialismo con la vicepresidenta. “Hay que hablar de peronismo, no se puede seguir hablando de personas”, dijo.

En los últimos días, distintos agentes del oficialismo salieron a marcar sus posturas dentro de la misma coalición, entre los rumores de quiebre y las diferencias notables entre quienes siguen al presidente Alberto Fernández o a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue en ese marco en el que las declaraciones de Lázaro Báez sorprendieron ya que el empresario amigo de Néstor Kirchner salió a respaldar al mandatario.

En una entrevista para una radio de Rio Gallegos, Báez aseguró que Cristina Kirchner obró mal y que no debería haber ido a buscar a Alberto Fernández “si no le gustaba, pero eso se tendría que haber acordado hace dos años”.

“Acá no podemos estar en si Cristina es la mejor referente o si Alberto es el mejor referente. Cristina no tendría que haber ido a buscar a Alberto si no le gusta, eso se debió haber acordado antes”, sostuvo en declaraciones radiales.

Críticas a La Cámpora

En la misma línea, el contratista pidió que los funcionarios que componen el Frente de Todos deben trabajar en “ayudar a terminar su mandato” al jefe de Estado como “buenos demócratas que deberían ser”.

“Yo no hablo de albertistas ni cristinistas porque es una falta de respeto a los militantes, hay que hablar de peronismo, no se puede seguir hablando de personas”, cuestionó el empresario ante la crisis de gobierno, y aseguró que La Cámpora se equivocó al votar en contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso.

“Al presidente se le podría haber pedido más temperamento para la negociación de un préstamos que se dio con total irregularidad”, afirmó y continuó: “oponernos por oponernos, seguir echándonos reproches sobre lo que se pudo o no se pudo, está fuera de lugar”.

El contratista que cumple con prisión domiciliaria tras haber sido condenado por el lavado de 55 millones de dólares definió a la agrupación que lidera Máximo Kirchner como “una idea de Néstor para incluir a la juventud”, y manifestó que en la actualidad La Cámpora “tira a los compañeros por la ventana porque tienen un poco más de edad y esas cosas no se tienen que dar”.

Asimismo, Baez aseguró que el acuerdo entablado con la entidad de crédito le va a “devolver” al país “un marco de seriedad para planificar una política económica distinta y reactivar el aparato productivo”.

En torno a las renuncias del hijo de la vicepresidenta a la jefatura del bloque oficialista, el ex socio K aclaró: “Dentro del peronismo hubo una conjunción de voluntades del Frente de Todos y los que no coincidían con esas ideas fueron por su propio camino. El peronismo tiene que dejar estas peleas internas le guste o no le guste. Estas peleas internas hacen a los egos personales y no a los objetivos que por ejemplo, Néstor tenía claros”.

Por su parte, el empresario pidió por la aparición de “nuevos liderazgos” dentro del peronismo y aseguró que el movimiento “tiene que hacer una interna profunda”. “Eso nos va a curar, seguir con esta dosis de representación personalizada, no tiene sentido”, cuestionó.