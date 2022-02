Laura Santanna denunció acoso sexual en “Cebollitas”

En Cebollitas se abrió una caja de pandora y nadie sabe hasta dónde llegaran las denuncias de los ex integrantes del programa.

Laura Santanna, “la maestra Mariana” en Cebollitas, contó la semana pasada que por negarse a tener sexo con una autoridad del programa se quedó sin trabajo.

Luego de la denuncia comenzaron a alzarse más voces y muchos de los chicos reconocieron tener miedo, como es el caso de la actriz Mariana Rubio, quien interpretó a Roxana en el programa, confesó lo que sintió con la palabra de su ex compañera de trabajo.

“Cuando la escuché a Laura sentí miedo primero porque ella tenía 21 años, era chica pero era grande en comparación con nosotros. Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Fijate lo que pasa con Thelma, no sé si le pasó a alguna de las chicas, a mi no me pasó. Creo que con este testimonio la gente se empezó a solidarizar, yo como mujer me sentía sola denunciando esto. Laura agregó con su testimonio que había maltratos contra los chicos”, explicó Rubio en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen

“Se la pasan diciendo que queremos prensa, en mi caso me dedico a la música que es otro ambiente totalmente distinto. Queremos concientizar lo que fue un verdadero calvario. En ese momento no lo visualizas, Laura si por lo que sufrió”, añadió.