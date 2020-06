Las trampas de Vicentin para ocultar deudas, plata y la venta de Renova

La cerealera les ocultó balances a los bancos extranjeros y los sorprendió con el default. Sospechan que puso dinero fuera del alcance de los acreedores.

La justicia de Nueva York ordenó un proceso de descubrimiento de activos relacionado con la cerealera Vicentin ante el requerimiento de un pool de bancos extranjeros que reclaman una deuda de 500 millones de dólares. En el documento, fechado en febrero último, el comité exhibe los fundamentos de su requerimiento y las sospechas hacia las maniobras de ocultamiento de la firma de sus estados financieros y, sobre todo, del dinero de la venta de parte de Renova días antes de declarar la cesación de pagos.

Los bancos explican que la compañía era presentada como “el mayor jugador” de soja del mercado argentino y que manejaba cuatro plantas de crushing de granos. Seguido a la descripción, comienzan a narrar “el colapso abrupto de Vicentin y la desaparición de su valor“. Una de las condiciones de esos préstamos bancarios era que Vicentin informara trimestralmente sobre su estado financiero. Además, que estaban obligados a informar esos bancos cualquier actual o potencial evento de cesación de pagos.

El 31 de julio de 2019, el reporte financiero de la agroexportadora demostraba “una sólida posición financiera”. Apenas evidenciaba deuda comercial con productores, acopios y cooperativas por la compra de granos en algo más de diez millones de dólares. Desde entonces, las entidades no tuvieron novedades. Incluso el siguiente informe financiero, correspondiente al 31 de octubre de 2019, no se presentó.

Los bancos integrantes del comité son International Finance Corporation, subsidiaria del Banco Mundial (u$s265,5); Netherlandse Financierings (FMO) (u$s150 millones); ING Bank filial Tokio (u$s 71,9); Rabo bank (u$s 23 millones); Natixis New York (u$s 10 millones). En total efectivizaron préstamos por 520 millones de dólares (el 40% del total de la deuda de la cerealera), mayormente para prefinanciar exportaciones.

Por eso empiezan a surgir las preguntas de los bancos, que también estaban en la cola de cobro, pero con la ventanilla cerrada. Sobre todo, dudas sobre la venta a Glencore de su participación de la planta de biocombustible Renova del 16,67% del paquete accionario, tres días antes de declarar el “estrés financiero”. La venta fue realizada sin autorización de los bancos.

Eso no es todo. A su vez, sospechan que el dinero fue puesto fuera del alcance de los acreedores. “Parece que Vicentin recibió 122 millones de dólares por esa transacción, pero no está claro qué hizo con el pago de esa suma”, esgrimen en el texto. Esta es la primera pregunta de varias: ¿cómo llegó a semejante debacle financiera? ¿El dinero se desvió del negocio? ¿Eran los reportes financieros incorrectos, el inventario estaba enormemente sobrevaluado y las cuentas a pagar, subvaluadas?

Como forma de conclusión, explican en el paper: “Hasta ahora, no sabe por qué la compañía se ha negado a entregar información sobre cómo sus activos evidentemente se disiparon”. A mediados de mayo, aparentemente Vicentin giró información al juzgado para las entidades financieras, pero los informes no habrían aclarado totalmente las inquietudes según comentó el abogado de acreedores comerciales, Mariano Moyano, a Página 12.



Un tramo del paper donde el comité se pregunta por el dinero de Vicentin

Luego de reinar la incertidumbre tras el default, se organiza el comité de los bancos extranjeros y el 14 de febrero de 2020, apenas unos días después de que la agroexportadora solicitara el concurso preventivo de acreedores, presentaron ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York un pedido de Discovery.

El mismo consiste en que se ordene a las entidades que realizan el clearing de transferencias financieras de distintos países que informen sobre las transferencias de los últimos años de Vicentin, sociedades y personas vinculadas a la misma. En otras palabras, es un proceso de revelación de información aparentemente oculta.

Por Facundo Borrego – Letra P