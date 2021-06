Las románticas y exóticas vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi en África

La pareja realizó un viaje sin la compañía de sus hijos y compartió con sus seguidores de las redes sociales algunas postales y videos

Wanda Nara y Mauro Icardi aprovecharon sus vacaciones para visitar África. A diferencia de otros viajes, la empresaria y el jugador de fútbol del PSG decidieron disfrutar de unos días sin la compañía de sus cinco hijos, con el objetivo de descansar, relajarse, conocer lugares nuevos y reencontrarse como pareja.

En las redes sociales, ambos fueron compartiendo con sus miles de seguidores imágenes y videos de esta escapada romántica que realizaron luego de que Icardi no fuera convocado por el director técnico Lionel Scaloni para jugar en la Selección Nacional en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Desde Milán, Italia, la pareja llegó en un avión privado al continente africano y eligió un exclusivo hotel para su estadía. Mauro optó por un look gauchesco: boina, remera, short y camisa manga corta y zapatillas. Mientras que Wanda eligió un estilo campestre: camisa de jean, remera y pantalón súper cómodo. Completó el look con un pañuelo en la cabeza y el pelo atado.

Además de tomar unos buenos mates, Mauro y Wanda aprovecharon su estadía en África para recorrer lugares exóticos y realizaron un safari fotográfico en el que pudieron ver animales salvajes en plena naturaleza. También disfrutaron de los imponentes paisajes y tomaron vino.

“El tiempo juntos, mi regalo favorito”, escribió Nara en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen en la que aparece abrazada a su marido. También la empresaria, que acaba de lanzar una línea de maquillaje propia con su nombre, aprovechó para nadar y tomar sol en la pileta del lujoso hotel donde se hospedan. Allí estarán unos días hasta que deban regresar a Italia a reencontrarse con sus hijos y cumplir con sus obligaciones laborales.

Cabe recordar que el 27 de mayo, se cumplieron siete años desde Wanda y Mauro decidieron formalizar su relación ante la Ley. Y la empresaria lo celebró compartiendo las postales de ese inolvidable día en su cuenta de Instagram, junto a una leyenda que decía que estaba conmemorando la fecha de “la unión más hermosa y de mi firma más importante”. Además, y como no podía ser de otra manera, le dedicó unas sentidas palabras al deportista: “Te amo más cada día”.

Sin embargo, el número del aniversario no pasó inadvertido para la mediática. Es que, mito o realidad, se dice que en todo matrimonio llega la llamada “comezón del séptimo año” que hace que muchas parejas se terminen por disolver. Y aunque ella y el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, han logrado ensamblar una familia entrañable junto a los hijos que ella tuvo de su relación con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto, nadie está exento de sufrir alguna que otra crisis con el paso del tiempo.

Así las cosas, Wanda grabó un video que subió a sus historias en las que explicaba el por qué de su ausencia en las redes durante los últimos días y le pedía consejos a sus seguidores para tratar de sobrellevar este momento tan complicado según los expertos en relaciones. “Para todos los que me preguntan por qué ando un poco desaparecida, es porque estamos de vacaciones. Estamos arreglando algunas cosas…En realidad, estamos haciendo tareas de campo, que son las actividades favoritas de mi marido. Claramente, no las mías. Pero nada, soy tan buena….No, mentira. Me lo banco porque ayer que fue nuestro aniversario, me sorprendió con un viaje que haremos en las próximas horas. ¡Tremendo! O sea: no me lo imaginaba. Porque a mí me gusta viajar y a él no”.

Entonces, Wanda sorprendió a sus fanáticos al asegurar que Mauro y ella eran como “el agua y el aceite”, pero que el jugador había decidido tener esa atención para con ella debido al aniversario en cuestión. “Ahora abro un debate. El séptimo año dicen que es el de la crisis. Y quiero que me digan secretos para un matrimonio duradero”, les pidió entonces abriendo una caja para comentarios. Aunque aclaró que hablaba de un “matrimonio largo y feliz”, y no sólo de uno que perdurara en el tiempo.