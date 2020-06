Las locas aspiraciones de ParTE S.A

View this post on Instagram

"El gabinete es sólido y representa al Frente de Todos " Fundado y liderado por Alberto Fernández en 2012, el Partido del Trabajo y la Equidad en su plataforma plantea regenerar las bases para construir una sociedad participativa, representativa, republicana y federal conforme a las normas y principios consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En la provincia de Buenos Aires que es el distrito que vio nacer al Partido del Trabajo y la Equidad su presidente es Hernán Torres Guerrero: “Tengo el privilegio de integrar un partido que fundamos con Alberto Fernández en 2012. Hace siete años militamos hombro con hombro por lo que sé la idea de país que tiene en la cabeza.” “El Partido del Trabajo y la Equidad busca unir a todas las argentinas y argentinos para poder enfrentar juntos las complejidades de una crisis estructural, la creciente pobreza, la destrucción y precarización del mercado de trabajo y la caída del poder de compra de salarios en un contexto inflacionario y con un endeudamiento desmesurado con organismos de crédito internacional como telón de fondo”. “Ahora me toca la responsabilidad de representar un espacio político en un momento muy particular en nuestro país. Como el resto de las corrientes que confluyen en el Frente de Todos, tenemos ideas y políticas propias”. “En estos momentos, además de ser el presidente de ParTE en la Provincia de Buenos Aires, asumí el compromiso de colaborar y poner a disposición de Daniel Arrollo todas nuestras ideas. Como Subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social, mi función es salir al territorio a escuchar y resolver las demandas de las familias más vulnerables”. “En lo que respecta a la política, los cuadros políticos técnicos del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) venimos a discutir y a avanzar con propuestas concretas, no estamos para pelear. Venimos a trabajar para levantar una argentina devastada, no vamos a colgarnos del pantalón de Alberto Fernández”. “Malestares siempre hay porque la gente tiene ganas de estar. El gabinete es sólido y representa al Frente de Todos"