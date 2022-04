Larreta recorrió Esteban Echeverría junto a referente vecinalista local

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta visitó el distrito de Esteban Echeverría y recorrió diferentes zonas junto al presidente de Alternativa Vecinalista de Esteban Echeverría, Pablo Losada.

Los dirigentes participaron de una reunión con comerciantes, que manifestaron su preocupación por la inseguridad que afecta al municipio. Además, recorrieron las calles de Monte Grande y charlaron con vecinos.

Durante su paso por Esteban Echeverría, Rodríguez Larreta escuchó con atención la problemática local y cuestionó la gestión oficialista en materia de seguridad.

“Para frenar la seguridad en Ciudad de Buenos Aires hubo consenso y decisión política. El conurbano es mucho más grande y obvio que será complicado, pero se puede. Nosotros lo hicimos en la Ciudad. Tenemos unos números que lo demuestran y creemos que se puede hacer lo mismo en el distrito. Necesitamos un plan de trabajo a largo plazo”, sostuvo.

En ese aspecto, el referente de JUNTOS, Pablo Losada, enfatizó la necesidad de que los municipios puedan manejar la policía para trabajar en la prevención y dar especial atención a esta problemática que padecen los vecinos. “Es vital el protagonismo del municipio. Cada intendente debe manejar la policía local porque la inseguridad exige decisiones políticas de fondo y un plan integral con control vecinal”, sostuvo.

Larreta también centró sus intervenciones con respecto al trabajo y la economía: “Estoy convencido de que si no tenemos un plan para que la Argentina crezca no se arregla la inflación. No podemos seguir gastando más de lo que tenemos”, aseguró.

En coincidencia con Larreta, Losada remarcó la necesidad de trabajar con políticas de Estado dejando de lado los colores político y recordó que, “en plena pandemia propusimos un acuerdo entre las fuerzas políticas, empresarias y sociales, que denominamos ‘Consenso Echeverría’, porque sabemos que la gravedad de la crisis requiere una amplia legitimidad política y social para abordar los problemas de manera integral y con participación de la comunidad”.

Con relación a los planes sociales, enfatizó sobre “la necesidad de que tengan un plazo temporal que incluya una fuerte capacitación y se generen políticas locales de incentivo y alivio fiscal para que las Pymes puedan reinsertar a quienes hoy reciben ayuda del Estado al mercado laboral”.

La reunión se realizó este jueves en la confitería “Tazones” de Monte Grande y participaron comerciantes, vecinos y otros referentes de JUNTOS: los concejales Evert Van Tooren y Luciano Gómez Alvariño (PRO), Melina Baio (Hacemos), Horacio Bonelli y Daniela Felizola (Vecinalismo), y Marcos Domenichini (UCR).