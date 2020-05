Lali Espósito y su fuerte frase sobre el romance con Mariano Martínez en un Live con Cris Morena

La actriz y la productora se divirtieron en un vivo de Instagram en el que dejaron mucha tela para cortar.

Lali Espósito compartió un live de Instagram con su mentora, Cris Morena. En una charla distendida, surgió el tema del amor y de los ex.

Cuando hablaron sobre la armonía que ambas mantienen con sus ex parejas, Lali, que se encuentra en Madrid, aclaró que no tiene esa situación con todos, y fue así como Cris Morena se sumó al palito. “No vamos a dar nombres, errores comete cualquiera”.

“Mirá, mis dos novios muy importantes han sido actores tuyos, los conocí ahí”, sostuvo la actriz y cantante, refiriéndose a Peter Lanzani y Benjamín Amadeo, con quienes compartió trabajo en ficciones producidas por Cris

“¿Solo dos? Después tuviste otro que también fue actor mío, pero no lo vas a nombrar”, retrucó aguda la productora.

“Ese no lo voy a nombrar. No nos divierte tanto. Le mandamos un caluroso abrazo desde aquí, desde el éter de internet. Qué va a hacer. La vida. Vos también tendrás algún novio que no querés nombrar“, indicó Lali