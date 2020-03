La verdadera razón por la que Ronaldinho sigue preso en Paraguay

Es así, que el ex jugador del Barcelona sigue en prisión preventiva en la Agrupación Especializada. Allí ya ha participado del torneo de fútbol interno. Dinho integró el equipo del ex dirigente de fútbol Fernando González Karjallo. Por su parte, uno de los encargados de marcarlo fue el ex diputado Miguel Cuevas, quien cumple prisión preventiva imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El equipo integrado por el ex Milan y Paris Saint Germain ganó cómodamente por 11 a 2 y él aportó 5 tantos y brindó 6 asistencias, por lo que tuvo participación directa en la totalidad de los goles.