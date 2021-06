La UIA en los caños (sin costura)

La fuga de capitales no espanta a nadie. Ni siquiera es fuga. Es defensa propia.

En la proximidad del Duomo, a punto de tomarse el Bellini (Prosecco con jugo de durazno), Paolo Rocca, El Cientista, contemplaba la pantalla del celular.

Acontecían los insistentes llamados del Vasco. El popular José Ignacio de Mendiguren, El Frate.

El Cientista prefirió no atenderlos. Continuó con el lento Bellini.

El Vasco se encontraba ansiosamente interesado en saber por qué Techint había vetado su presencia en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, la UIA.

Después que el nuevo presidente, el experimentado doctor Daniel Funes de Rioja, le asegurara -según El Vasco- que iba a integrarlo.

Pero desde alguna parte previsible descendió la bolilla negra (no fue solo una).

“Te bajaron, Vasco”, le dijeron.

Entonces el Vasco, con su reconocida obstinación de vasco, llamó a los representantes de cámaras, a los empresarios del Comité. ¿Quién lo había bajado?

Apuntaba a Luis Betnaza, El Protector, CEO de Grupo Techint y vicepresidente eterno de UIA.

Cuentan que La Doctora -un ser temible para los sensibles empresarios- se inspiró en Betnaza al adoptar la acertada teoría.

Indica que una institución, o un país, se maneja mejor desde la vicepresidencia.

Los contados industriales, en lo que queda de Argentina, atraviesan un extendido tramo de extraordinaria confusión. Derivaciones de la incertidumbre general.

La escasa simpatía que les genera el gobierno de la Doctora -que preside Alberto Fernández, El Poeta Impopular- no habilita la menor melancolía hacia el Tercer Gobierno Radical.

El desperdicio que presidió Mauricio Macri, El Ángel Exterminador.

El fracaso del Ángel consolidó la instalada teoría del desengaño.

A Macri lo apoyaron y no solo los defraudó. También los supo encuadernar.

Entre la antipatía hacia La Doctora, y la deplorable experiencia con Macri, se legitima la potencialidad creciente de la economía informal.

La vigencia absoluta de la cultura global del “negro”. Silenciada pero no por temor al INADI.

Cultura que armoniza perfectamente con la carencia unánime de inversión.

Nadie, en la práctica, quiere ponerla.

La fuga de capitales ya no espanta a nadie. Ni siquiera es fuga. Es defensa propia.

El dinero sale del circuito, la economía se estanca, el tiempo de la producción se congela. Se paraliza. No quedan ni palabras.